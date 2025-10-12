दिल्ली: क्रिप्टो करंसी में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मोबाइल-ATM कार्ड बरामद

दिल्ली के साइबर थाना शाहदरा की टीम ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी करने वाले एक साइबर ठग को पंजाब से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने एक युवक को ऑनलाइन काम दिलाने का झांसा देकर 55,100 की धोखाधड़ी की थी. पुलिस ने आरोपी के पास से 03 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड और 06 सिम कार्ड बरामद किए हैं.

दिल्ली पुलिस के मुतबिक शिकायतकर्ता संगम यादव ने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन देखा था. जैसे ही उसने विज्ञापन पर क्लिक किया उसे आरवी रिशेपनिस्ट नामक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया गया जो खुद को विमर्स कंपनी की कर्मचारी बता रही थी. शुरुआत में 150 का छोटा भुगतान कर उसका विश्वास जीता गया, फिर धीरे-धीरे करीब 55 हजार जमा करा लिए गए. जब पीड़ित ने रकम निकालने की कोशिश की तो उससे और पैसे मांगे गए तभी उसे ठगी का अहसास हुआ और उसने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकडने के टीम का गठन किया. दिल्ली पुलिस मनी ट्रेल और मोबाइल लोकेशन विश्लेषण के बाद आरोपी सुखप्रीत सिंह लुधियाना, पंजाब को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने सुखप्रीत सिंह टेलीग्राम ग्रुप पर यूएसडीटी (क्रिप्टो करेंसी) खरीद-बिक्री करता था और ठगी से आई रकम को विभिन्न खातों व पेट्रोल पंप स्वैपिंग के जरिए निकालता था.

दिल्ली पुलिस जांच जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क में और लोग भी शामिल हो सकते है. दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर इस सिंडिकेट में शामिल और लोगो को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. दिल्ली पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने इस तरह और कितने लोगो को अपने ठगी का शिकार बनाया है.