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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्य निकेतन हादसा: आशंकाओं के बीच सियासत, ढही इमारत पर AAP-BJP की तू-तू-मैं-मैं

सत्य निकेतन हादसा: आशंकाओं के बीच सियासत, ढही इमारत पर AAP-BJP की तू-तू-मैं-मैं

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के बीच सियासत तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपसी तू-तू-मैं-मैं शुरू हो गई है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 06 Sep 2026 06:16 PM (IST)
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दिल्ली स्थित सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत के लिए एक ओर जहां रेस्क्यू जारी है वहीं दूसरी ओर सियासत भी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच आपसी बयानबाजियां जारीं हैं. 

सत्य निकेतन में PG बिल्डिंग गिरने की घटना पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'कुछ दिन पहले ही आपने साकेत में चार मंजिला इमारत गिरते देखी थी. सरकार और MCD को यह मानने में पूरा हफ्ता लग गया कि वह चार मंजिला इमारत थी. शुरू में वे यही कहते रहे कि उसमें सिर्फ दो मंजिलें थीं. मैं आपको यहाँ भी इसी मामले के बारे में बता रहा हूं.

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भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एक चार मंजिला इमारत में अवैध PG चल रहा था. मॉनसून के मौसम में वहां गैर-कानूनी तरीके से बेसमेंट खोदा जा रहा था. जब तक आप 'छोटी मछलियों' से आगे बढ़कर 'बड़े मगरमच्छों' - जैसे DC, कमिश्नर, या स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले अधिकारी - पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा. पहले सिर्फ MCD रिश्वत लेती थी. लेकिन पिछले एक साल से MCD, फायर डिपार्टमेंट और SDM/DM विभाग, सभी रिश्वत ले रहे हैं.'

BJP ने क्या कहा?

उधर, इन आरोपों पर BJP दिल्ली के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि, 'सौरभ भारद्वाज हों या आम आदमी पार्टी के उनके साथी, वे असल में 'ट्रेजेडी हंटर्स' (त्रासदी का फायदा उठाने वाले) बन गए हैं. जब भी दिल्ली या देश में कहीं कोई हादसा होता है, तो वे सबसे पहले बयान जारी करते हैं, लेकिन असल में कोई मदद नहीं करते. जहाँ तक पोस्टिंग के लिए 'रेट' तय होने के उनके दावे की बात है, तो मैं छोटी-मोटी राजनीति में नहीं पड़ना चाहता. अगर कोई चूक हुई है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी. कृपया सस्ती राजनीति न करें. राहत कार्यों को होने दें. बाद में इन मुद्दों को उठाने के आपके पास बहुत मौके होंगे.'

वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा, 'अगर रविवार न होता, तो उनकी जान बचाई जा सकती थी. दिल्ली में, खासकर बारिश के मौसम में, बिल्डिंग गिरने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की देखरेख में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होता है, और इस कॉर्पोरेशन को भारतीय जनता पार्टी चलाती है. हालांकि वे दिल्ली में 'चार-इंजन वाली सरकार' चलाते हैं, लेकिन इस प्रशासन ने असल में अवैध निर्माण में शामिल सभी लोगों को क्लीन चिट दे दी है.'

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 06 Sep 2026 06:04 PM (IST)
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