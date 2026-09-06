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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्य निकेतन हादसे पर गुस्साए कपिल सिब्बल, बोले- 'प्रधानमंत्री हमें एक दिन...'

सत्य निकेतन हादसे पर गुस्साए कपिल सिब्बल, बोले- 'प्रधानमंत्री हमें एक दिन...'

सत्य निकेतन की घटना पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. इस बीच वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल गुस्सा गए हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 06 Sep 2026 05:58 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के बाद पक्ष-विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया आई है. कपिल सिब्बल ने घटना पर दुख प्रकट किया है. साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा है.

कपिल सिब्बल ने घटना पर कहा, "जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं हैं. जिस निकेतन में आपने छात्रों को रखा है उसी की छत गिर जाती है तो छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं हैं. यह बड़े दुख की बात है." सिब्बल ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए हमें आप अपना एक दिन दे दीजिए हम रिपोर्ट कार्ड लिखकर अपना लिखित रूप में दे देंगे. तो आपको अच्छा लगेगा."

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कपिल सिब्बल ने घटना पर जताया दुख

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आगे कहा, "यह हमारी हालत है कि हम छात्रों को उनके सिर पर छत नहीं दे सकते. ताकि वो सुरक्षित रहें. इस देश में क्या हो यह रहा है. फिर उन्हीं छात्रों को आप 'दिमागी नक्सल' बोल रहे हैं." सिब्बल ने आगे यह भी कहा, "जो दिमाग वाले हैं वो 'दिमागी नक्सल' हो गए हैं और जिनके पास दिमाग नहीं है वो क्या हैं? "

घटनास्थल पर पहुंचीं दिल्ली की मुख्यमंत्री

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घटनास्थल पर पहुंच गई हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (6 सितंबर) को राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने से प्रभावित पीड़ितों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि विभिन्न एजेंसियां ​​बचाव कार्य कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाने की हरसंभव कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां ​​आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं. बता दें कि घटना के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 05:58 PM (IST)
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