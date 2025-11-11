दिल्ली कार ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों ने किया प्रदर्शन, की मुआवजे की मांग

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में उत्तर प्रदेश के कई लोगों की मौत हुई है. इसमें अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार और लोकेश अग्रवाल भी शामिल हैं. पीड़ित परिवारों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है. प्रशासन ने उन्हें आश्वासन देकर शांत कराया.

एक व्यक्ति ने बताया कि हमने जिलाधिकारी को फोन कर पीड़ित परिवार की गंभीर स्थिति के बारे में बताया. जिलाधिकारी ने इलाके के सीओ और एसडीएम को भेजा, लेकिन शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू किया तो प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. परिवार को यह भी भरोसा दिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी.

रोजगार की तलाश में आया था मेरठ से दिल्ली

कार ब्लास्ट में मेरठ का मोहसिन भी मारा गया. पूरा परिवार फिलहाल दिल्ली पहुंचा हुआ है. मोहसिन की मां ने बताया कि वह रोजगार की तलाश में मेरठ से दिल्ली आया था. यहां वह ई-रिक्शा चलाता था. बहू ने हमें फोन करके घटना की जानकारी दी. मोहसिन के भाई ने बताया कि करीब 6:45 बजे हमें पता चला कि मेरा भाई घर नहीं पहुंचा है. मेरी भाभी ने हमें फोन करके बताया.

नौमान अपनी दुकान के लिए सामान लेने गया था दिल्ली

उत्तर प्रदेश के शामली के झिंझाना में भी शोक की लहर है. कॉस्मेटिक्स की दुकान के मालिक 22 वर्षीय नौमान की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है. नौमान अपनी दुकान के लिए सामान लेने दिल्ली गया था, लेकिन कार विस्फोट में मारा गया.

चाचा फुरकान कहते हैं, "हमारा भतीजा नौमान कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था. वह अपने चचेरे भाई अमन के साथ सामान खरीदने दिल्ली गया था. दुर्भाग्य से बाजार के पास ही एक दुर्घटना हो गई. बाद में हमें पता चला कि नौमान की मौत हो गई है. अमन को लोक नायक अस्पताल ले जाया गया."