दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?

दिल्ली धमाके से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है. डॉक्टर उमर पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड था. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. सूत्रों ने दावा किया कि हमले का मुख्य टारगेट दिल्ली नहीं था, लेकिन फरीदाबाद में रेड और बरामदगी के बाद उमर बौखला गया. सूत्रों के मुताबिक, उमर i-20 कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली भागा. दिल्ली में सुनहरी बाग की मस्जिद की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की. उमर तीन घंटे तक पार्किंग में ही मौजूद रहा. पार्किंग से लाल किला मेट्रो स्टेशन की ओर उमर बढ़ा था.

दिल्ली कार धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर अदील और मुजम्मिल से कल (10 नवंबर) पूरी रात पूछताछ हुई. इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार के तार कश्मीर से भी जुड़े. पुलवामा के रहने वाले दो भाई आमिर और उमर को हिरासत में लिया गया. फरीदाबाद कनेक्शन भी आया सामने है. रॉयल कार जोन नाम की एजेंसी से कार बेची गई थी.

डॉ. उमर ही चला रहा था धमाके वाली कार!

सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर उमर ही धमाके वाली कार चला रहा था. सोमवार (10 नवंबर) को दोपहर 3 बजकर 18 मिनट पर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में कार दाखिल हुई. करीब 3 घंटे तक पार्किंग से खड़ी रही. बाहर निकलने के चंद मिनट बाद धमाका हुआ.

दिल्ली धमाके में ताबड़तोड़ एक्शन जारी

दिल्ली कार में धमाके मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. पुलवामा में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया. शक के आधार पर डॉ सज्जाद अहमद मल्ला को हिरासत में लेकर जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं. जिस कार से लाल किले के पास धमाका हुआ, उस कार का पूरा रूट क्या था, वो भी सामने आ गया है.

10 नवंबर को सुबह 7 बजे फरीदाबाद में दिखी थी कार

सोमवार (10 नवंबर) को सुबह कार साढ़े 7 बजे फरीदाबाद में दिखी थी. फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले ये कार दिखी थी. सुबह 8:13 बजे कार बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई. सुबह 8:20 बजे कार ओखला के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखी. दोपहर 3:19 बजे कार लाल किले के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई. शाम 6:22 बजे, कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी और इसके 24 मिनट बाद यानी शाम 6:52 बजे इसी कार में जोरदार धमाका हुआ.