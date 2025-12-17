देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से प्रदूषण खराब गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली सरकार का कहना है कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से निरंतर कदम उठाए जा रहे है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पीयूसी को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है. जिनके पास पल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें 18 तारीख से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा.

ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें दिखी जा रही है. एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए दिल्ली के जनपथ रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के मैनेजर दिनेश कुमार ने बताया कि हमारे पंप पर पहले से ही स्पेशल कैमरे लगे हुए है जो गाड़ी की नंबर प्लेट को पढ़ लेता है और जैसे ही गाड़ी पेट्रोल डालने जाएगी और अगर उसका पीयूसी एक्सपायर हो गया होगा तो तुरंत अनाउंसमेंट पूरे पंप पर होने लग जाएगी जिसके बाद हमें पता चला जाएगा कि उस गाड़ी का पीयूसी एक्सपायर हो गया है फिर उसको पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा.

एक दिन में 50 से ज्यादा गाड़ियों की पीयूसी!

इसके साथ ही दिनेश ने आगे बताया कि जब से ये आदेश के बारे में लोगों ने सुना है तो पीयूसी कराने के लिए लोग लगातार आ रहे है, जहां एक दिन में मात्र 20-25 गाड़ियों का पीयूसी किया जाता था वहीं अब पेट्रोल न मिलने के डर से और चलान से बचने के लिए अब प्रति दिन 50 से ऊपर गाड़ियां हमारे पंप पर आ रही हैं.

वहीं जो लोग पीयूसी कराने पेट्रोल पंप पहुंच रहे है उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले के साथ खड़े है सरकार का ये फैसला ठीक है लेकिन सिर्फ पीयूसी कराने से प्रदूषण में कमी नहीं आएगी, सरकार को प्रदूषण की रोकथाम के लिए और पक्के काम करने चाहिए.