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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRMalviya Nagar Fire: मालवीय नगर अग्निकांड के बाद सदमे में लोग, 'किसी छोटी-सी आवाज से भी डर लगने लगा है'

Malviya Nagar Fire: मालवीय नगर अग्निकांड के बाद सदमे में लोग, 'किसी छोटी-सी आवाज से भी डर लगने लगा है'

Malviya Nagar Fire News: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के एक दिन बाद भी इलाके में खौफ का माहौल है. 21 मौतों के बाद लोग सदमे में हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 04:16 PM (IST)
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दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित ‘फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट’ होटल में बुधवार को हुए भीषण अग्निकांड के एक दिन बाद भी पूरे इलाके में मातम और खौफ का साया है. इस खौफनाक त्रासदी में 21 लोगों की जान चली गई थी. गुरुवार (04 जून) को भी घटनास्थल के आसपास की हवा में जलने की गंध बनी हुई है. संकरी गलियों में लटकते बिजली के तार और पसरा हुआ सन्नाटा हादसे की भयावहता की गवाही दे रहे हैं. इस दिल दहला देने वाली घटना ने न केवल अपनों को खोने वाले परिवारों को जीवन भर का दर्द दिया है, बल्कि आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है.

रातों की नींद उड़ी, कानों में गूंज रहीं चीखें

होटल से महज 10 मीटर की दूरी पर एक छोटी किराना दुकान चलाने वाले दुकानदार ने आंखों देखा खौफनाक मंजर बयां किया. उन्होंने कहा, "जले हुए लोग, इमारत से कूदते लोग और शवों को देखने के बाद रात में नींद नहीं आई. अब किसी छोटी-सी आवाज से भी डर लगने लगा है. यह दृश्य मुझे हमेशा याद रहेंगे."

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वहीं, इलाके के एक अन्य निवासी कन्हैया ने बताया कि इस त्रासदी से पूरा मोहल्ला दहल गया है. उन्होंने कहा, "बच्चे बार-बार पूछ रहे हैं कि यहां क्या हुआ. मेरी पत्नी रात भर सो नहीं पाई." कन्हैया ने रुंधे गले से बताया कि होटल में फंसे लोगों की चीख-पुकार और मदद के लिए लगाई गई गुहारें अब भी मोहल्ले वालों के कानों में गूंज रही हैं.

इलाके की घेराबंदी, फोरेंसिक जांच में जुटी पुलिस

हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है और इलाके को सील कर दिया गया है. गुरुवार को दिल्ली पुलिस, अपराध शाखा (Crime Branch) और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने जली हुई इमारत में घुसकर बारीकी से छानबीन की.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एहतियात के तौर पर और ढांचे की मजबूती की जांच तथा अहम साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए घेराबंदी की गई है. जांचकर्ता आग लगने के कारणों और घटनाओं के क्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है और स्थानीय निवासियों, आसपास के दुकानदारों, होटल कर्मचारियों तथा अन्य चश्मदीद गवाहों से लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि इस दर्दनाक हादसे की असली वजह सामने आ सके.

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Published at : 04 Jun 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
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