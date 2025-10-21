दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मंत्री सिरसा का दावा, 'पंजाब में किसानों से जबरन जलवाई गई पराली'

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में किसानों से जबरन पराली जलवाई जा रही है और इसका पूरा वीडियो सबूत के तौर पर उनके पास है.

सिरसा ने कहा पिछले चार दिनों से पंजाब के कई इलाकों में किसान मुंह ढककर पराली जला रहे हैं. किसान खुद कह रहे हैं कि वो पराली नहीं जलाना चाहते, लेकिन आप सरकार जबरदस्ती उनसे पराली जलवा रही है.

'जानबूझकर बनाया जा रहा निशाना'

उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार पिछले सात महीनों से लगातार प्रदूषण कम करने पर काम कर रही है, लेकिन जानबूझकर पंजाब से पराली जलाकर हमारी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा जो लोग खुद दस साल में दिल्ली को बीमार कर गए, वो अब हमें उपदेश दे रहे हैं. हम बीमार दिल्ली को ठीक करने का काम कर रहे हैं.

'पटाखा बैन नहीं होने पर 11 अंक बढ़ा एक्यूआई'

उन्होंने दिल्ली के वायु गुणवत्ता के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि इस साल दिवाली पर बिना पटाखा बैन के भी AQI सिर्फ 11 अंकों से बढ़ा, जबकि पिछली सरकार के समय जब पटाखों पर बैन था, तब यह बढ़ोतरी 32 अंकों की थी. सिरसा ने कहा आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि इस बार प्रदूषण कम हुआ है. फिर भी दिवाली और सनातन पर सवाल उठाना गलत है.

उन्होंने आप सरकार पर तंज कसते हुए कहा, "अरविंद केजरीवाल ने सनातन परंपरा का विरोध कर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था. लेकिन हमने आस्था और पर्यावरण, दोनों का संतुलन बनाया. दिवाली बीजेपी का त्योहार नहीं है, यह सनातन धर्म का पर्व है. अगर आरोप लगाना है तो हम पर लगाइए, दिवाली को निशाना मत बनाइए."

'सात महीनों में 27 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया'

सिरसा ने कहा कि "दिल्ली सरकार ने पिछले सात महीनों में 27 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया, पुराने एसटीपी को दोबारा शुरू किया और सैकड़ो इलेक्ट्रिक बसें चलाईं. यमुना को साफ करने का काम तेजी से जारी है."

क्लाउड सीडिंग को लेकर उन्होंने कहा, "पहले क्लाउड आएगा तभी सीडिंग होगी, और जब क्लाउड आएंगे तो बारिश भी होगी. जल्द ही दिल्ली में कृत्रिम बारिश होगी ताकि प्रदूषण कम हो सके.

'27 साल तक दिल्ली को किया बीमार'

आखिर में मंत्री सिरसा ने ये भी कहा, "हम पराली, कूड़ा और यमुना तीनों पर काम कर रहे हैं. जो लोग 27 सालों तक दिल्ली को बीमार करते रहे, वो अब हमारी मेहनत देखकर परेशान हैं. हमें विश्वास है कि दिल्ली फिर से सांस लेने लायक बनेगी."