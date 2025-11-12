लाल किला धमाके के बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर, शहरभर में कड़ी सुरक्षा और तलाशी अभियान तेज

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं।

उन्होंने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत शहर में आने-जाने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है।वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से गाजीपुर, सिंघु, टिकरी और बदरपुर सहित अंतरराज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा जांच की निगरानी कर रहे हैं। बाजारों, मेट्रो स्टेशन, रेलवे टर्मिनल और बस अड्डों पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजरों से बच न पाए।

पुलिस का बयान: कोई जोखिम नहीं उठाया जाएगा

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी जिला इकाइयों और विशेष शाखाओं को सतर्क रहने और भीड़भाड़ वाले इलाकों विशेषकर पर्यटन स्थलों, मॉल और धार्मिक स्थलों के पास गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने बताया, ‘‘हम कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं। हमारा ध्यान जनता का विश्वास बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने पर है कि शहर सुरक्षित रहे।’’

संवेदनशील जगहों पर तैनात सुरक्षा टीमें

संवेदनशील जगहों पर खोजी कुत्ते, मेटल डिटेक्टर और दंगा-रोधी टीमें तैनात हैं। पुलिस ने निवासियों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत आपातकालीन हेल्पलाइन पर देने को कहा है। इस बीच, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और विस्फोट से संबंधित जानकारी का आकलन करने के लिए दिल्ली पुलिस, खुफिया ब्यूरो और अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं. अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा के बढ़ाए गए उपाय जारी रहेंगे.