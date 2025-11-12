हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirफरीदाबाद में डॉक्टर्स के बाद सामने आया मौलवियों का नेक्सस! 7 में से एक संदिग्ध आतंकी इरफान अहमद ने किया खुलासा

फरीदाबाद में डॉक्टर्स के बाद सामने आया मौलवियों का नेक्सस! 7 में से एक संदिग्ध आतंकी इरफान अहमद ने किया खुलासा

Terror Module Busted: जांच एजेंसियों ने भारत विरोधी आतंकी साजिशों का पर्दाफाश करते हुए जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें इमाम इरफान अहमद भी शामिल है. हरियाणा से भी एक मौलवी को अरेस्ट किया गया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 Nov 2025 09:08 AM (IST)
भारत विरोधी आतंकी साजिशों का भंडाफोड़ करने के क्रम में जांच एजेंसियों को एक बड़ी लीड हाथ लगी है. फरीदाबाद, सहारनपुर और जम्मू-कश्मीर समेत कई जगहों से संदिग्ध आतंकी डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. इन्हीं में से एक है इरफान अहमद जो डॉक्टर नहीं बल्कि इमाम है. इरफान अहमद की गिरफ्तारी से अब डॉक्टर्स के बाद मौलवी के भी आतंकी साजिश में शामिल होने का खुलासा हुआ है. 

दरअसल, फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर जो 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें एक नाम इमाम इरफान अहमद का भी है. इरफान अहमद जम्मू-कश्मीर के शोपियां का निवासी है और उसे जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सात लोगों में शामिल किया गया है. इसकी गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई थी. दूसरी तरफ फरीदाबाद से हिरासत में लिए गए मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक से भी पूछताछ जारी है.

दिल्ली धमाके के बाद एक्शन में जांच एजेंसियां

दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से जांच एजेंसियां गहन सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. इसी क्रम में फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में छात्रों, स्टाफ और प्रिंसिपल से पूछताछ की गई है. इसी यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले करीब 52 लोगों से भी पूछताछ हुई.

Published at : 12 Nov 2025 09:08 AM (IST)
