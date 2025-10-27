हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: दिमाग तो लगाया, लेकिन पकड़ा गया! दुबई से जुगाड़ कर लाया लाखों का सोना, कस्टम के हत्थे चढ़ा

Video: दिमाग तो लगाया, लेकिन पकड़ा गया! दुबई से जुगाड़ कर लाया लाखों का सोना, कस्टम के हत्थे चढ़ा

Delhi Viral Video: दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक भारतीय यात्री से 170 ग्राम सोना जब्त किया है. यात्री दुबई से जुगाड़ कर सोना लेकर दिल्ली आया था. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 27 Oct 2025 02:25 PM (IST)
Delhi News: दिल्ली कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय ( IGI) एयरपोर्ट पर एक भारतीय यात्री से 170 ग्राम सोना जब्त किया है. इस साने को बड़ी ही चालाकी से एक प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन में छिपाया गया था. यात्री की इस हरकत को देखकर हर कोई हैरान रह गया है. इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के चौंका देने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

सामान की एक्स-रे जांच की गई

बता दें कि जब फ्लाइट नंबर AI-996 दुबई से दिल्ली पहुंची तो कस्तम अधिकारियों को एक भारतीय यात्री पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने यात्री का फ्लाइट गेट से ही पीछा करना शुरू कर दिया था. जानकारी के मुताबिक, यात्री ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

उसी समय यात्री को रोका गया. यात्री को रोकने के बाद उसके सामान की एक्स-रे जांच की गई. इस दौरान स्क्रीन पर कुछ संदिग्ध तस्वीरें नजर आई, जिसके कारण अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने फिर सामान की गहन जांच की. 

इस मामले की जांच जारी

जांच के बाद उन्हें एक प्लास्टिक की बोतल मिली, जिसके ढक्कन के नीचे एक सोने का गोला छिपा हुआ था, जो बड़ी ही चालाकी से छुपाया गया था. जब अधिकारियों को सोने का इतना बड़ा गोला दिखा तो वो भी चौंक गए. इसके बाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जब्त कर लिया गया और साथ ही इस मामले की जांच की जा रही है.आरोपी को पकड़ लिया गया है.

Video: अभी फोन लगा दूंगी, सब के सब हिल जाओगे! ट्रेन में TTE से भिड़ गईं मैडम जी, खूब कटा बवाल
 

Published at : 27 Oct 2025 02:25 PM (IST)
विश्व
महाराष्ट्र
इंडिया
स्पोर्ट्स
