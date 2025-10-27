हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: अभी फोन लगा दूंगी, सब के सब हिल जाओगे! ट्रेन में TTE से भिड़ गईं मैडम जी, खूब कटा बवाल

Video: अभी फोन लगा दूंगी, सब के सब हिल जाओगे! ट्रेन में TTE से भिड़ गईं मैडम जी, खूब कटा बवाल

Viral Train Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के अंदर एक महिला और टीटीई के बीच टिकट को लेकर बहस होती नजर आ रही है. ये बहस दोनों के बीच काफी देर तक चलती रही.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 27 Oct 2025 12:50 PM (IST)
Train Viral Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन में लड़ाई-झगड़ों के वीडियोज आए दिन वायरल होते हैं. हाल ही में एक ओर ट्रेन में बहस का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपनी हैसियत का हवाला देते हुए नियमों को ताक पर रखने की कोशिश की. ये बहस टिकट को लेकर होती नजर आ रही है. वीडियो में साफ दिखाया गया है कि एक महिला और ट्रेन टिकट निरीक्षक (टीटीई) के बीच तीखी बहस चल रही है.

"अभी फोन लगा दूंगी तो सब के सब हिल जाओगे" 

वीडियो में देखा गया है कि ट्रेन के एक कोच के अंदर महिला और टीटीई के बीच बहस होती नजर आ रही है. वीडियो में महिला दावा करती है कि उसकी हैसियत टीटीई से बहुत ज्यादा है, जिसके चलते वह नियमों को नज़रअंदाज कर सकती है.

वीडियो में देखा गया कि टीटीई महिला से टिकट दिखाने को कहता है. उस पर महिला बार-बार अपनी पहुंच का हवाला देती हुई नजर आ रही है. महिला कहती है, "अभी फोन लगा दूंगी तो सब के सब हिल जाओगे 1 मिनट में." इसके बाद टीटीई ने भी महिला से कहा "मैडम, जितनी हैसियत आप रखते हो, उससे ज्यादा है मेरी. आप तो गाड़ी खरीदने की हैसियत रखती हो." 

वीडियो देख लोगों ने टीटीई को सही ठहराया

इस दौरान ट्रेन में लोगों की भीड़ लग जाती है. महिला और टीटीई के बीच काफी देर तक बहस चलती रहती है. वीडियो को शेयर करने के कुछ ही देर बाद लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आने लगे. कई लोगों ने टीटीई को सही ठहराया.

लोगों ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे आपकी हैसियत कुछ भी हो. कुछ लोगों ने महिला के खिलाफ रेलवे से सख्त कार्रवाई की सलाह दी. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ट्रेन में ये सब होना आज कल आम बात हो गई है.

Published at : 27 Oct 2025 12:50 PM (IST)
Train Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
