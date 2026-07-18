इस नमो भारत स्टेशन पर शुरू हुआ दिल्ली का बड़ा EV चार्जिंग हब, एक साथ 14 वाहन होंगे चार्ज

राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन पर हाई-कैपेसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिया गया है. यह दिल्ली के सबसे बड़े सार्वजनिक अल्ट्रा-फास्ट EV चार्जिंग हब में से एक है.

यह चार्जिंग स्टेशन नमो भारत यात्रियों के साथ-साथ आसपास के इलाकों के EV उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी सुविधा साबित होगा. यहां अत्याधुनिक फास्ट चार्जिंग तकनीक उपलब्ध है, जिससे कम समय में वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा.

'PM मोदी ये सत्ता का अहंकार...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के AAP सांसद संजय सिंह

14 डीसी चार्जिंग पॉइंट, निजी से लेकर इलेक्ट्रिक बसों तक सुविधा

स्टेशन पर कुल 14 डीसी चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं. इनमें 240 किलोवाट क्षमता के 7 पॉइंट, 360 किलोवाट के 4 अल्ट्रा-फास्ट पॉइंट और 480 किलोवाट क्षमता के 3 अल्ट्रा-फास्ट पॉइंट शामिल हैं. यह व्यवस्था निजी EV, व्यावसायिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

मोबाइल ऐप से मिलेगी आसान चार्जिंग सुविधा

चार्जिंग स्टेशन को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है. उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप के जरिए स्टेशन की लोकेशन ढूंढ सकते हैं और चार्जिंग बुक कर सकते हैं. यहां आधुनिक सेफ्टी सिस्टम और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग भी उपलब्ध है.

नमो भारत यात्रियों को होगा सीधा फायदा

अब नमो भारत से यात्रा करने वाले लोग अपने इलेक्ट्रिक वाहन को स्टेशन परिसर में ही चार्ज कर सकेंगे. इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी.

अब 9 नमो भारत स्टेशनों पर EV चार्जिंग सुविधा

इस नई सुविधा के शुरू होने के बाद नमो भारत कॉरिडोर के 9 स्टेशनों पर EV चार्जिंग उपलब्ध हो गई है. इनमें साहिबाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, आनंद विहार और न्यू अशोक नगर शामिल हैं.

एनसीआरटीसी का यह कदम हरित परिवहन और सतत विकास की दिशा में एक अहम पहल है. इससे EV अपनाने वाले लोगों का भरोसा बढ़ेगा और दिल्ली-NCR में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

दिल्ली सरकार का नया राइट टू सर्विस कानून मंजूर, तय समय में काम न होने की गलती जेब पर पड़ेगी भारी