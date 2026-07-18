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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'PM मोदी ये सत्ता का अहंकार...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के AAP सांसद संजय सिंह

'PM मोदी ये सत्ता का अहंकार...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के AAP सांसद संजय सिंह

Sonam Wangchuk Jantar Mantar Protest: सोनम वांगचुक को शनिवार को उनके अनशन के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई. इस बीच पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो सामने आया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Jul 2026 09:38 AM (IST)
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जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले गई है. जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को उनके अनशन के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई. इस बीच पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो सामने आया है. जिसको लेकर आप सांसद संजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं. 

संजय सिंह दिल्ली पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "ये क्या गुंडागर्दी चल रही है? पीएम मोदी ये सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नही चलता." उन्होंने आगे कहा, "जिस युवा पर लठ्ठ चला रहे हो, यही आपका तख्त उखाड़ेगा."

जबरन गिरफ्तार करने का लगाया आरोप

संजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "एक शख्स जो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर है, उनकी मांगें सुनने के बजाय उनको जबरन गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया." इस मामले पर अभिजीत दीपके ने पुलिस पर उनकी पिटाई करने और जबरन हिरासत में लेने का आरोप लगाया है. 

पुलिस ने इस कार्रवाई पर क्या कहा?

पुलिस ने इस कार्रवाई पर बयान जारी कहा, "हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जब उन्हें अस्पताल ले जाने की कार्रवाई की जा रही थी, तब प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध करते हुए बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिससे कुछ देर के लिए थोड़ी अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. हालांकि, पुलिस ने अत्यधिक संयम बरतते हुए पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराई."

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से की ये अपील

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से भी आंदोलन समाप्त करने की भी अपील की है. पुलिस ने अपील करते हुए कहा, "हम जंतर-मंतर पर धरना दे रहे सभी प्रदर्शनकारियों से आग्रह करते हैं कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्ण ढंग से धरनास्थल खाली करें." आरोप यह भी है कि पुलिस द्वारा इस दौरान छात्रों पर भी लाठीचार्ज किया गया है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sonam Wangchuk CJP DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI POLICE SANJAY SINGH
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