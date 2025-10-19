हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Today: दिवाली से पहले ही दिल्ली में AQI 200 पहुंचने की उम्मीद, धुंध और कोहरा बढ़ाएगा ठंड

Delhi Weather Today: दिवाली से पहले ही दिल्ली में AQI 200 पहुंचने की उम्मीद, धुंध और कोहरा बढ़ाएगा ठंड

Delhi News: मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक रविवार को तापमान 21 से 23 डिग्री तक रहेगा, जबकि दिन का तापमान बढ़ेगा. नमी 60 फीसदी के आसपास रहेगी.हवा का स्तर सामान्य रहेगा.धुंध बढ़ेगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 19 Oct 2025 06:50 AM (IST)
अक्टूबर मध्य में राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर का मौसम अब पूरी तरह बदल चुका है. कहीं भी बारिश या बूंदा-बांदी का अनुमान नहीं है, मौसम साफ़ रहेगा. लेकिन रविवार को धुंध छाई रहेगी. इसके साथ ही सुबह और हसम को हल्की ठंड का एहसास होगा. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. AQI 200 तक जाएगा.

वहीं नमी का स्तर 60 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है, धुंध इसमें शामिल होगी तो सांस लेने में तकलीफ और त्वचा सम्बन्धी समस्याएं हो सकती हैं. जबकि अगले 24 घंटे बारिश या बूंदा-बांदी का कहीं भी सम्भावना नहीं है.

रविवार के मौसम का हाल

मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक रविवार को तापमान 21 से 23 डिग्री तक रहेगा, जबकि दिन का तापमान बढ़ेगा. नमी 60 फीसदी के आसपास रहेगी. हवा का स्तर सामान्य रहेगा, जिसमें 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के  हिसाब से हवाएं चलेंगी. जबकि सुबह शाम धुंध छाई रहेगी

राजधानी में AQI का स्तर

दिल्ली में AQI धुंध और प्रदूषण स्तर 160- 200 तक रहेगा, जिस कारण धुंध में विजिबिलिटी रहेगी.सूर्योदय सुबह 6:24 व सूर्यास्त शाम 5:48 बजे होगा. धुंध के चलते ठंडक का एहसास बढ़ेगा.

राजधानी में बढ़ रहा प्रदूषण

दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है. हवा का स्तर कम रहने से और बढ़ रहा है.  जिस कारण सुबह धुंध कोहरे का एहसास करा रही है. मौसम विभाग की मानें तो 19 से 21 अक्टूबर तक हल्का कोहरा रहेगा. जिस वजह से AQI में कोई सुधार नहीं होगा.

बढ़ेगी ठंड 22 के बाद राहत

दिल्ली समेत पूरे एनसी आर में हल्का कोहरा सुबह के वक़्त ठंड बढ़ाएगा. वहीँ रात में तापमान गिरने से ठंड और महसूस होगी. 19 से 21 तक मौसम ऐसा ही रहेगा. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबी 22 अक्टूबर के बाद ही मौसम साफ़ होने की उम्मीद है. अगले एक सप्ताह तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है. जिस कारण आने वाले दिनों में AQI का स्तर और बढ़ सकता है.

Published at : 19 Oct 2025 06:50 AM (IST)
AQI DELHI NEWS WEATHER UPDATE
