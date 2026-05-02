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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बदलेगा मौसम, अगले दो दिन में भारी आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें IMD अपडेट

दिल्ली में बदलेगा मौसम, अगले दो दिन में भारी आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें IMD अपडेट

Delhi NCR Weather: एनसीआर में न्यूनतम तापमान 37 डिग्री के करीब रहने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के बीच रहेगा. दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश की भी उम्मीद नहीं है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 02 May 2026 06:38 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री से नीचे खिसका हुआ है. मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम साफ बना रहेगा. आसमान में घने बादल दिखाई दे सकते हैं. 

एनसीआर में न्यूनतम तापमान 37 डिग्री के करीब रहने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के बीच रहेगा. दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश की भी उम्मीद नहीं है. मौसम में 27 प्रतिशत नमी देखी जा सकती है. एनसीआर में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. 

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एनसीआर में ठंडा रहा मौसम

दिल्ली में शुक्रवार (1 मई) की सुबह हल्की ठंड रही और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1.9 डिग्री कम है. मौसम विज्ञान विभाग ने दिन में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है.

स्टेशनवार आंकड़ों के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है, जबकि लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है.

रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री कम है. आयानगर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है. शहर में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. 

दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह नौ बजे 128 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, 41 निगरानी केंद्र 'मध्यम' श्रेणी में थे, जबकि तीन केंद्र 'संतोषजनक' श्रेणी में थे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 0-50 एक्यूआई 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'अत्यंत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है. अगले 3 और 4 मई को दिल्ली-एनसीआर में भारी आंधी-बारिश का प्रकोप देखने को मिल सकता है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 May 2026 06:38 AM (IST)
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