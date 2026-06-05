दिल्ली में खौफनाक वारदात, DU की असिस्टेंट प्रोफेसर की घर में घुसकर हत्या! सिर पर चोट के निशान 

पूर्वी दिल्ली के अशोक नगर थाना इलाके से खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां के वसुंधरा एनक्लेव स्थित सत्यम एनक्लेव में दिल्ली यूनिवर्सिटी की 42 वर्षीय असिस्टेंट प्रोफेसर रहती थीं जिनकी हत्या कर दी गई.

मृतक महिला की पहचान डा. देबोस्मिता पॉल के रूप में हुई है. प्रथम दृष्टया पता चला है कि सिर पर किसी भारी चीज से वार कर देबोस्मिता का कत्ल किया गया. मृतक महिला अपने पति से अलग रहती थी. उनका पति बेंगलुरु में है और वह दिल्ली में रहकर डीयू के शिवाजी कालेज में पढ़ाती थीं. देबोस्मिता अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर थीं.

लूटपाट के लिए नहीं हुई हत्या

पुलिस के मुताबिक, सिर पर गहरी चोट का निशान है और हाथ की नस भी कटी हुई है. घर में ज्वेलरी और कैश अपनी जगह पर ही मिला है. इसका मतलब की लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं है. फिलहाल, पुलिस की टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात के पीछे किसका हाथ है. अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं.

AAP विधायक पहुंचे घटनास्थल पर

सहायक प्रोफेसर की हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, "जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं तुरंत यहां पहुंचा. घटना वसुंधरा एनक्लेव के एक अपार्टमेंट में हुई है. आज भी ऐसे महंगे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर हत्याएं हो रही हैं क्योंकि अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं. उन्हें अपराध करने का कोई डर नहीं है. उन्हें न तो पुलिस का डर है, न ही सरकार का."

बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए आप विधायक ने कहा, "ऐसा इसलिए है क्योंकि जब से दिल्ली में BJP की चार इंजन वाली सरकार आई है, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. हम लगातार यह सवाल उठा रहे हैं. आखिर अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्या दिल्ली पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रही है?