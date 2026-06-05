हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत, बारिश और तेज हवाओं का दौर, गिरेगा तापमान

Delhi Weather: दिल्ली को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत, बारिश और तेज हवाओं का दौर, गिरेगा तापमान

Delhi Weather Update: आज शुक्रवार (5 जून) को न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 36.38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इस दौरान आसमान बादलों से घिरा रह सकता है.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 05 Jun 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश, भीषण गर्मी से राहत मिली.
  • आंधी-बारिश से पेड़ गिरे, दीवारें ढहीं; रेड अलर्ट जारी था.
  • आज शुक्रवार को हल्की बारिश, गरज के साथ तेज हवाएँ संभव.

दिल्ली-एनसीआर कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के प्रकोप के बाद गुरुवार को लोगों को बड़ी राहत मिली. दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (4 जून) को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यहां के कई इलाकों में अचानक तेज आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश देखने को मिली. इस दौरान पेड़ गिरने और दीवार ढहने की घटनाएं सामने आईं. हालांकि, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं आई. 

मौसम में आए इस आचानक बदलाव के कारण कई जगह जाम भी देखने को मिला. भारतीय मौसम विभाग (IMD)  ने पहले ही यहां रेड अलर्ट जारी करते हुए खराब मौसम की चेतावनी दी थी. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला है. आज भी दिल्ली में बारिश और तेज आंधी की संभावनाएं जताई गईं हैं. 

उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक! भारी बारिश-ओलावृष्टि और 60 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

कैसा रहा पिछले 24 घंटो का तापमान?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27-30 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में 1  डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी/घंटा रही और झोंको के साथ 60 किमी/घंटा तक पहुंच गई. 

कैसा रहेगा आज दिल्ली का तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (5 जून) को न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 36.38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, आज आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा. सुबह से दोपहर तक हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का एक दौर आ सकता है. इस दौरान हवा की गति 40-50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, और झोंकों के साथ दोपहर या शाम के समय में हवा की गति 60 किमी/घंटा तक जा सकती है. शाम से रात के समय में भी हल्की बारिश का एक दौर आ सकता है. 

अगले 3 दिनों का तापमान कैसा रहेगा?

IMD के अनुसार, दिल्ली में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. इसके बाद तापमान में  3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. इसके बाद अगले 24 घंटों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि उसके बाद धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे सुबह और रात के समय मौसम थोड़ा सुहावना बना रह सकता है. 

दिल्ली-NCR में मौसम की अंगड़ाई, दिन में छाया अंधेरा, झमाझम बारिश से रूह को सुकून

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत, बारिश और तेज हवाओं का दौर, गिरेगा तापमान
दिल्ली को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत, बारिश और तेज हवाओं का दौर, गिरेगा तापमान
दिल्ली NCR
दिल्ली में खौफनाक वारदात, DU की असिस्टेंट प्रोफेसर की घर में घुसकर हत्या! सिर पर चोट के निशान 
दिल्ली में खौफनाक वारदात, DU की असिस्टेंट प्रोफेसर की घर में घुसकर हत्या! सिर पर चोट के निशान 
दिल्ली NCR
Malviya Nagar Fire: होटल मालिक की दूसरी बिल्डिंग भी 'मौत का जाल', भयानक लापरवाही आई सामने
मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक की दूसरी बिल्डिंग भी 'मौत का जाल', भयानक लापरवाही आई सामने
दिल्ली NCR
Malviya Nagar Hotel Fire: मालवीय नगर हादसे के बाद दिल्ली में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन, LG ने दिए सख्त निर्देश
मालवीय नगर हादसे के बाद दिल्ली में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन, LG ने दिए सख्त निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
54 साल के हुए योगी आदित्यनाथ: 22 की उम्र में संन्यास, फिर महंत से मुख्यमंत्री तक का सफर, ऐसे हैं अजय सिंह बिष्ट
54 साल के हुए योगी आदित्यनाथ: 22 की उम्र में संन्यास, फिर महंत से मुख्यमंत्री तक का सफर
स्पोर्ट्स
JASPREET BUMRAH: जसप्रीत बुमराह का शर्मनाक प्रदर्शन, 4.5 करोड़ रुपये का पड़ा एक विकेट, जानिए आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड
IPL 2026. जसप्रीत बुमराह का शर्मनाक प्रदर्शन, 4.5 करोड़ रुपये का पड़ा एक विकेट, जानिए आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड
बॉलीवुड
Don 3 Row: 'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
इंडिया
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
जनरल नॉलेज
Black Hole: ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
टेक्नोलॉजी
सिर्फ डिजाइन देखकर Smartwatch लेना पड़ सकता है भारी, खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान
सिर्फ डिजाइन देखकर Smartwatch लेना पड़ सकता है भारी, खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान
नौकरी
UP Recruitment 2026: यूपी में निकली एक्साइज कॉन्स्टेबल की बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार 24 जून तक करें अप्लाई
यूपी में निकली एक्साइज कॉन्स्टेबल की बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार 24 जून तक करें अप्लाई
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget