दिल्ली को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत, बारिश और तेज हवाओं का दौर, गिरेगा तापमान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश, भीषण गर्मी से राहत मिली.

आंधी-बारिश से पेड़ गिरे, दीवारें ढहीं; रेड अलर्ट जारी था.

आज शुक्रवार को हल्की बारिश, गरज के साथ तेज हवाएँ संभव.

दिल्ली-एनसीआर कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के प्रकोप के बाद गुरुवार को लोगों को बड़ी राहत मिली. दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (4 जून) को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यहां के कई इलाकों में अचानक तेज आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश देखने को मिली. इस दौरान पेड़ गिरने और दीवार ढहने की घटनाएं सामने आईं. हालांकि, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं आई.

मौसम में आए इस आचानक बदलाव के कारण कई जगह जाम भी देखने को मिला. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही यहां रेड अलर्ट जारी करते हुए खराब मौसम की चेतावनी दी थी. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला है. आज भी दिल्ली में बारिश और तेज आंधी की संभावनाएं जताई गईं हैं.

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कैसा रहा पिछले 24 घंटो का तापमान?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27-30 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी/घंटा रही और झोंको के साथ 60 किमी/घंटा तक पहुंच गई.

कैसा रहेगा आज दिल्ली का तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (5 जून) को न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 36.38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, आज आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा. सुबह से दोपहर तक हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का एक दौर आ सकता है. इस दौरान हवा की गति 40-50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, और झोंकों के साथ दोपहर या शाम के समय में हवा की गति 60 किमी/घंटा तक जा सकती है. शाम से रात के समय में भी हल्की बारिश का एक दौर आ सकता है.

अगले 3 दिनों का तापमान कैसा रहेगा?

IMD के अनुसार, दिल्ली में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. इसके बाद तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. इसके बाद अगले 24 घंटों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि उसके बाद धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे सुबह और रात के समय मौसम थोड़ा सुहावना बना रह सकता है.

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