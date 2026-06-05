दिल्ली: लोधी कॉलोनी में सीवेज लाइन के काम के दौरान ढही दीवार, मलबे में दबे 3 लोग, एक की मौत
Lodhi Colony Wall Collapse: हादसे का शिकार हुए सभी की पहचान हो गई है. घायलों में 48 वर्षीय राजेश और 20 वर्षीय उमर हैं जो एम्स में भर्ती हैं. वहीं, मृतक की पहचान 55 वर्षीय देवेंद्र के रूप में हुई है.
दिल्ली के लोधी कॉलोनी में गुरुवार-शुक्रवार (4-5 जून) की दर्मियानी रात बड़ा हादसा हो गया. यहां सीवेज लाइन के काम के दौरान एक बाउंड्री वॉल ढह जाने से तीन लोग मलबे के नीचे दब गए. इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.
दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को रात 1.18 पर इस हादसे की सूचना मिली थी. PCR कॉल के मुताबिक, हादसा लोधी कॉलोनी में लोधी होटल के पास हुआ है. खबर है कि सीवेज पाइपलाइन के काम के दौरान एक चारदीवारी गिर गई, जिसके मलबे के नीचे तीन लोग दब गए. इनमें से दो को आसपास के लोगों ने किसी तरह बचा लिया. फायर सर्विस की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया.
VIDEO | Delhi: Wall collapses during excavation work in Sunlight colony; 1 labourer killed, 2 injured.#DelhiNews— Press Trust of India (@PTI_News) June 5, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/8Ap57dCGkX
55 वर्षीय देवेंद्र की मौत, दो गंभीर
तीसरे व्यक्ति को अग्निशमन विभाग की टीम ने बचाया और उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. हादसे का शिकार हुए सभी की पहचान हो गई है. घायलों में 48 वर्षीय राजेश और 20 वर्षीय उमर हैं जो एम्स में भर्ती हैं. वहीं, मृतक की पहचान 55 वर्षीय देवेंद्र के रूप में हुई है.
अब ग्रेटर कैलाश में लगी आग
वहीं, दूसरी ओर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 स्थित टाटा कम्युनिकेशंस ऑफिस में देर रात भीषण आग लग गई. सावित्री सिनेमा के सामने मल्टी-स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग में रात 2:47 पर आग लगने की सूचना मिली थी. शुरुआत में 7 दमकल गाड़ियां भेजी गईं, जिनकी संख्या बाद में बढ़ाकर 10 कर दी गई.
आग की गंभीरता को देखते हुए 3:01 बजे जारी किया गया "मेक-4" संदेश भेजा गया. रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन करीब ढाई घंटे तक चला. फायर फाइटिंग के दौरान दो दमकलकर्मी हाथ झुलसने से घायल हुए हैं और एसजे अस्पताल में भर्ती हैं.
आग पर काबू सुबह 5.30 बजे तक पाया जा सका. यानी आग बुझाने में लगभग 2 घंटे 43 मिनट लगे. फिलहाल, आग के कारणों की जांच जारी है.