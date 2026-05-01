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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में सरकारी योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, ACB की कार्रवाई में 9 संचालक गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली में सरकारी योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, ACB की कार्रवाई में 9 संचालक गिरफ्तार

Delhi News In Hindi: दिल्ली सरकार की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. एंटी करप्शन ब्रांच ने 9 कोचिंग संस्थान मालिकों को गिरफ्तार किया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 01 May 2026 09:48 PM (IST)
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दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए 9 कोचिंग संस्थानों के मालिकों डायरेक्टरों और कोचिंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है... इन सभी को 30 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
 
यह मामला 2018-19 में शुरू हुई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना से जुड़ा है.. इस योजना के तहत एससी वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती थी...बाद में 2019-20 में इसे बढ़ाकर एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी शामिल किया गया.
 

कैसे हुआ घोटाला 

जांच में सामने आया कि कई कोचिंग संस्थानों ने सरकार से पैसे लेने के लिए फर्जी तरीके अपनाए... एक ही छात्र का नाम कई संस्थानों में दिखाकर पैसा लिया गया..कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने दूसरे संस्थान में कभी एडमिशन लिया ही नहीं. कुछ जगहों पर छात्रों को मिलने वाला स्टाइपेंड भी नहीं दिया गया. नियम के मुताबिक अलग बैंक अकाउंट रखना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. कुछ संस्थानों ने छात्रों को खुद पढ़ाने की बजाय लोकल ट्यूशन सेंटर भेज दिया.

कितना पैसा हड़पा गया?

जांच के मुताबिक इन संस्थानों ने इस योजना के तहत करीब 37.20 करोड़ की रकम हासिल की जिसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका है...जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित विभाग के कुछ अधिकारियों ने फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सही तरीके से निगरानी नहीं की.

मामले में ACB की जांच अभी जारी

फिलहाल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी संस्थानों और अधिकारियों की भूमिका की जांच जारी है. साथ ही छात्रों के आय और जाति प्रमाण पत्रों की भी जांच की जा रही है.
Published at : 01 May 2026 09:48 PM (IST)
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