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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 34 IPS और DANIPS अधिकारियों का तबादला

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 34 IPS और DANIPS अधिकारियों का तबादला

Delhi Police: दिल्ली के उप राज्यपाल ने  भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और डैनिप्स (DANIPS दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा) के अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला और तैनाती का आदेश दिया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 05 Jun 2026 08:06 AM (IST)
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  • दिल्ली उप राज्यपाल ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया.
  • IPS और DANIPS अधिकारियों की तत्काल नई तैनाती हुई.
  • कई जिलों और इकाइयों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बदली गईं.

दिल्ली के उप राज्यपाल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस में एक बड़ा फेरबदल किया है. उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और डैनिप्स (DANIPS दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा) के अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला और तैनाती का आदेश दिया है.

एक आदेश के अनुसार, पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) के रूप में कार्यरत IPS अधिकारी शरद भास्कर दराडे को DCP मुख्यालय-3 के पद पर तैनात किया गया है. पहले बाहरी-उत्तरी दिल्ली के DCP रहे वी. हरेश्वर स्वामी अब पश्चिम दिल्ली के DCP का कार्यभार संभालेंगे. DCP मुख्यालय-3 के पद पर आसीन जिमी चिराम को DCP यातायात के रूप में नियुक्त किया गया है.

किन अधिकारियों का हुआ तबदला?

राहुल अलवाल का तबादला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के DCP पद पर किया गया है. अन्य IPS अधिकारियों में शोभित डी सक्सेना को DCP बाहरी-उत्तर जिले का DCP बनाया गया है. निहारिका भट्ट को अतिरिक्त DCP-1 उत्तर और नेहा यादव को DCP पीएमएमसी के पद पर तैनात किया गया है. नेहा के पास DCP SPUWAC (विशेष महिला एवं बाल पुलिस इकाई)  का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा.

सुरक्षा और लाइसेंसिंग विंग में भी बदलाव

जितेंद्र मणि को सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के डीसीपी से DCP सुरक्षा के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि ऐश्वर्या शर्मा का तबादला अतिरिक्त DCP-1 दक्षिण-पूर्व से DCP लाइसेंसिंग के पद पर तैनात किया गया है. अन्येश रॉय DCP इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपेरशन्स (IFSO)  के पद बने रहेंगे. रॉय के पास DCP लाइसेंसिंग का अतिरिक्त प्रभार था.

इसके अलावा ईशा सिंह को DCP कल्याण, रविनंदन बी एम को दोन्नत कर उत्तर-पश्चिम जिले में अतिरिक्त DCP-1, विकास मीणा को द्वारका जिले में अतिरिक्त DCP-1, सुलेखा को DCP सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है. 

डैनिप्स के किन अधिकारियों का तबदला?

दीपक यादव को दिल्ली सशस्त्र पुलिस की चौथी बटालियन का DCP बनाया गया है.  सतीश कुमार को ट्रैफिक यूनिट से रोहिणी जिले में अतिरिक्त DCP-1, चंद्र कुमार सिंह DCP क्राइम ब्रांच  की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आलोक कुमार सिंह की  DCP आर पी भवन, अभिषेक कुमार की अतिरिक्त DCP-II दक्षिण पश्चिम के पद पर तैनाती हुई है. 

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Published at : 05 Jun 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
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