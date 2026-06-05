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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपुतिन के PM मोदी की तारीफ के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, बोले - 'आपके प्रधानमंत्री...'

पुतिन के PM मोदी की तारीफ के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, बोले - 'आपके प्रधानमंत्री...'

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी और इंडिया-यूएस ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Jun 2026 06:55 AM (IST)
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी और इंडिया-यूएस ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया. ट्रंप ने फिर दोहराया कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 'अच्छा दोस्त' बताया. साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक समीकरणों में आए बदलाव के बारे में बताया.

ट्रंप ने गुरुवार (4 जून) को कहा, 'सालों तक भारत ने अमेरिका का फायदा उठाया. उन्होंने हम पर भारी टैरिफ लगाए और बदले में कुछ नहीं दिया. अब स्थिति बिल्कुल उलट है और हम भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम समझौता जरूर करेंगे क्योंकि मुझे आपके प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) बहुत पसंद हैं. वे मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारे संबंध अच्छे हैं. हमारे बीच अच्छे संबंध हैं.'

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

 

Published at : 05 Jun 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Putin Breaking News Abp News DONALD Trump US India Trade Deal
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