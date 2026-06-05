पुतिन के PM मोदी की तारीफ के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, बोले - 'आपके प्रधानमंत्री...'

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी और इंडिया-यूएस ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया. ट्रंप ने फिर दोहराया कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 'अच्छा दोस्त' बताया. साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक समीकरणों में आए बदलाव के बारे में बताया.

ट्रंप ने गुरुवार (4 जून) को कहा, 'सालों तक भारत ने अमेरिका का फायदा उठाया. उन्होंने हम पर भारी टैरिफ लगाए और बदले में कुछ नहीं दिया. अब स्थिति बिल्कुल उलट है और हम भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम समझौता जरूर करेंगे क्योंकि मुझे आपके प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) बहुत पसंद हैं. वे मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारे संबंध अच्छे हैं. हमारे बीच अच्छे संबंध हैं.'

#WATCH | President Donald Trump says, "For years, India took advantage of the United States... They charged us tremendous tariffs and paid nothing... Now it is the exact reverse and we are making a lot of money with India. But we will get to a deal because I like your Prime… pic.twitter.com/IR2x2MqUV5 — ANI (@ANI) June 4, 2026

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