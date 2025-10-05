दिल्ली-NCR को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, राजधानी में इस दिन होगी बारिश

दिल्ली और एनसीआर में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार करवट ले रहा है. कभी चटख धूप तो कभी काले बादलों से घिरे आसमान ने लोगों को असमंजस में डाल रखा है. मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए राजधानी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए अगले दो दिन को अहम बताया है.

शनिवार को दिल्ली में धूप और बादलों की लुकाछिपी का दौर जारी रहा. मौसम विभाग के मुताबिक पूरे दिन आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की धूप देखने को मिलेगी. फिलहाल बारिश को लेकर कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि रविवार सुबह से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा. इसके असर से बादलों की मात्रा बढ़ेगी और 5 अक्टूबर की रात से लेकर 6 अक्टूबर की सुबह तक हल्की बारिश हो सकती है.

उत्तर भारत में अलर्ट की घंटी

जम्मू-कश्मीर और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है. विभाग ने इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पंजाब और हरियाणा में भी 5 और 6 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है.

दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी

राजधानी दिल्ली में 5 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है. विभाग ने संभावना जताई है कि इस दौरान गरज के साथ बादल छा सकते हैं. हालांकि तापमान सामान्य रहेगा और लोगों को फिलहाल गर्मी से ज्यादा परेशानी नहीं होगी. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि के अनुसार 6 अक्टूबर के बाद मौसम में सुधार की संभावना है. यानी अगले 48 घंटे तक मौसम का उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे.