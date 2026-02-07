दिल्ली में बढ़ेगा तापमान या लौटेगी सर्दी? बारिश को लेकर क्या है अपडेट, जानें मौसम का हाल

राजधानी में लोग अब स्वेटर, कंबल और अलाव जैसी चीजों को जल्द ही बाय-बाय कहने वाले हैं क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी धीरे-धीरे बढ़ने वाली है. राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना न के बराबर है. बताया जा रहा है कि 11 फरवरी तक अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दिन का तापमान बढ़ने के साथ ही सर्दी की विदाई का संकेत साफ दिखने लगा है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में अब दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी बढ़ने लगा है. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहेगा और आने वाले दिनों में यह लगभग 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इसका सीधा मतलब है कि अब ठंड का असर धीरे-धीरे कमजोर होगा और लोगों को सुबह और रात के समय भी पहले जैसी सर्दी महसूस नहीं होगी.

7 से 9 फरवरी तक ऐसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में 7 फरवरी को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है और दिन के समय हल्की से मध्यम गति की हवाएं चल सकती हैं. रात के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध छाई रह सकती है. वहीं 8 और 9 फरवरी को आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं. इस दौरान तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी जिससे ठंड का असर और कम होता जाएगा.

धूप ने बदला दिन का मिजाज, सुबह-रात अभी हल्की ठंड

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में मौसम साफ बना हुआ है और दिन के समय तेज धूप निकल रही है. दोपहर के वक्त हल्की गर्माहट महसूस हो रही है जिससे मौसम आरामदायक हो गया है. हालांकि सतह और निचले स्तर पर तेज हवाओं के कारण सुबह और रात के समय अब भी हल्की ठंड महसूस की जा रही है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 10 से 15 दिनों में ठंड का असर लगभग खत्म हो सकता है.