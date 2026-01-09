Delhi AQI: दिल्ली का तापमान 5 डिग्री से नीचे लुढ़का, AQI अभी भी खराब, जानें अपने इलाके का हाल
Delhi NCR Air Pollution: कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली में हल्की बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है. वहीं प्रदूषण से राहत नहीं मिली। शुक्रवार सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई 385 रहा.
कड़ाके की सर्दी और प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली के लोगों पर शुक्रवार सुबह (9 जनवरी) मौसम ने और समस्या बढ़ा दी. तड़के हल्की बारिश शुरू हुई, जिससे ठिठुरन अचानक बढ़ गई. दिल्ली के सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
राहत की उम्मीद कर रहे लोगों को बारिश के बावजूद प्रदूषण से कोई फायदा नहीं मिला. दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 385 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है.
कई इलाकों में हवा की हालत खराब
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 7 बजे आनंद विहार में एक्यूआई 385 दर्ज किया गया. बवाना में 276, चांदनी चौक में 335 और द्वारका में 346 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया.
इसके अलावा आईटीओ इलाके में 307, जहांगीरपुरी में 340, मुंडका में 326, विवेक विहार में 368 और वजीरपुर में 336 एक्यूआई दर्ज हुआ. इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने सुबह-सुबह आंखों में जलन और भारीपन की शिकायत की.
एनसीआर में भी राहत नहीं
दिल्ली से सटे एनसीआर इलाकों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं रहा. गाजियाबाद में एक्यूआई 286 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा में यह आंकड़ा 370 तक पहुंच गया. वहीं गुरुग्राम में अलग-अलग इलाकों में एक्यूआई 238 से लेकर 385 के बीच रहा.
बारिश से बढ़ी ठिठुरन, सड़कों पर कम दिखे लोग
शुक्रवार सुबह कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. ठंडी हवाओं और नमी के चलते ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया. बारिश के बाद सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले कम चहल-पहल नजर आई. दफ्तर और स्कूल जाने वाले लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे. मौसम ठंडा होने के बावजूद धुंध और स्मॉग की परत बनी रही.
ठंड, बारिश और प्रदूषण के इस ट्रिपल अटैक ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल कर दी है. डॉक्टरों की सलाह है कि बुजुर्ग, बच्चे और सांस के मरीज बेवजह घर से बाहर न निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें. फिलहाल मौसम और हवा दोनों ही दिल्ली-एनसीआर के लोगों की परीक्षा ले रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL