दिल्ली-NCR में हुई हल्की बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, फरवरी की शुरुआत में ही मौसम हुआ सुहाना

दिल्ली-NCR में मौसम ने अचानक एक बार फिर करवट ले ली है. आधी रात से बारिश के कारण पूरे इलाके में फिर से तापमान कम हो गया है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और इसके कारण मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. 1 फरवरी से शुरू हुए इस बदलाव के चलते ठंड, बारिश और तेज हवाओं का दौर आने वाले दिनों तक जारी रहने की संभावना है.

दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज

दिल्ली-NCR के कई इलाकों में रात के समय हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में साफ गिरावट देखी गई. बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हुआ और रात में वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि बारिश देर रात होने से बड़े ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनी, लेकिन वाहनों की रफ्तार जरूर कम रही. IMD ने पहले ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रुक-रुक कर बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई थी. रविवार सुबह भी बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे ठंड का अहसास और बढ़ गया.

यह बदलाव सिर्फ दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में मौसम का असर साफ दिख रहा है. पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से ठंडी हवाएं मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं. IMD के मुताबिक सुबह और रात के समय दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है. मौसम की यह अस्थिरता लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर डाल रही है.

आगे कैसा रहेगा मौसम, IMD का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार 1 से 3 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जबकि रातें कम ठंडी रह सकती हैं. दिल्ली-NCR में दिनभर गरज-चमक के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं और शाम से रात तक तेज सतही हवाएं चल सकती हैं, जिससे ठंड ज्यादा चुभने वाली महसूस होगी. IMD का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हैं, इसी वजह से मौसम फिलहाल स्थिर होने के संकेत नहीं दे रहा और लोगों को अगले कुछ दिन मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.