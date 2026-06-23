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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में गर्मी से राहत नहीं, आज लखनऊ-वाराणसी समेत 32 जिलों में लू का अलर्ट, मानसून भी हुआ लेट

UP Weather: यूपी में गर्मी से राहत नहीं, आज लखनऊ-वाराणसी समेत 32 जिलों में लू का अलर्ट, मानसून भी हुआ लेट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी और लू चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का परेशानी हो रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून की रफ्तार भी बेहद कम है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 23 Jun 2026 06:59 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मानसून आने में देरी हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को तपती धूप और लू का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि पूर्वांचल के कुछ जिलों में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली हैं लेकिन, उससे भी कोई खास राहत नहीं है. मौसम विभाग ने आज 23 जून को भी राजधानी लखनऊ समेत 32 जिलों में उष्ण लहर चलने की चेतावनी दी हैं. 

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में आज भी मौसम शुष्क ही रहेगा. कहीं कोई बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं. आसमान एकदम साफ बना हुआ हैं. दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकलेगी. मध्य और पूर्वांचल क्षेत्र में आज भीषण लू का यलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मानसून की रफ्तार भी काफी धीमी है, जिसकी वजह से यूपी में अभी तक मानसून की एंट्री नहीं हो पाई है. 

यूपी में मानसून आने में देरी

यूपी में मानसून में हो रही देरी की वजह से लोग भीषण गर्मी झेलने के लिए मजबूर हो गई हैं. मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक फिलहाल यूपी के आसपास भी बादल नहीं है ऐसे में आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा. जुलाई महीने की शुरुआत में मानसून आने की उम्मीद की जा सकती हैं. इस बीच अगले कुछ दिनों कहीं-कहीं एक या दो जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी का सिलसिला देखने को मिल सकता है. 

लखनऊ से नोएडा तक कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में भी आज मौसम शुष्क बना रहेगा और तेज धूप निकलेगी. दिन में यहां हीटवेव की चेतावनी दी गई है. ऐसे में लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहेगा. वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में आज हल्के-फुल्के बादलों की आवाजाही जारी रहेगी. लेकिन, बारिश के आसार नहीं है. ये सभी जिले आज ग्रीन जोन में बने हुए हैं. 

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इन जिलों में हीटवेव का यलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, अमेठी, प्रतापगढ़, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मीरजापुर और सोनभद्र में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी दी गई हैं. इस दौरान 15-20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी. 

पश्चिमी यूपी में 25 जून तक मौसम शुष्क ही रहेगा, जबकि पूर्वांचल में कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती हैं. इस दौरान हीट वेव का भी यलो अलर्ट दिया गया है. 26-27 जून को पश्चिमी यूपी के भी कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती हैं, जिससे थोड़ी-बहुत राहत मिल सकती हैं लेकिन, इससे प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई खास असर नहीं पड़ेगा. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 23 Jun 2026 06:59 AM (IST)
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