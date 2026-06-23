Dust Storm: दिल्ली-NCR में आई तेज धूल भरी आंधी, दिन में छाया अंधेरा

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार दोपहर को तेज धूल भरी आंधी ने दस्तक दी. छतरपुर, आर.के. पुरम, कर्तव्य पथ और इंडिया गेट जैसे इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया. इंडिया गेट पर मौजूद लोग मौसम के बदले मिजाज को कैमरे में कैद करते दिखे. दोपहर तीन बजे से पहले दिल्ली में तेज धूप दिखी. लेकिन तीन बजे के करीब तेज आंधी चलनी शुरू हो गई. दिल्ली से सटे नोएडा में भी धूल भरी आंधी का असर दिखा.

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