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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDust Storm: दिल्ली-NCR में आई तेज धूल भरी आंधी, दिन में छाया अंधेरा

Dust Storm: दिल्ली-NCR में आई तेज धूल भरी आंधी, दिन में छाया अंधेरा

Dust Storm in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार दोपहर तीन बजे के करीब तेज धूल भरी आंधी चलनी शुरू हुई. धूल की वजह से कई इलाकों में दिन में ही अंधेरे जैसे माहौल बन गया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Edited By: सनातन कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 03:30 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार दोपहर को तेज धूल भरी आंधी ने दस्तक दी. छतरपुर, आर.के. पुरम, कर्तव्य पथ और इंडिया गेट जैसे इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया. इंडिया गेट पर मौजूद लोग मौसम के बदले मिजाज को कैमरे में कैद करते दिखे. दोपहर तीन बजे से पहले दिल्ली में तेज धूप दिखी. लेकिन तीन बजे के करीब तेज आंधी चलनी शुरू हो गई. दिल्ली से सटे नोएडा में भी धूल भरी आंधी का असर दिखा.

(खबर अपडेट होगी...)

Published at : 23 Jun 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam Breaking News Abp News WEATHER Monsoon 2026
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