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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशादी का झांसा देकर..., बुरा फंसा दिल्ली कैपिटल्स का यह ओपनर; लड़की ने लगाए गंभीर आरोप

शादी का झांसा देकर..., बुरा फंसा दिल्ली कैपिटल्स का यह ओपनर; लड़की ने लगाए गंभीर आरोप

Abhishek Porel Accusations: भारतीय क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर गंभीर आरोप लगे हैं. एक महिला ने उनपर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 09:10 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर गंभीर आरोप लगे हैं. IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले अभिषेक पर एक महिला ने आरोप लगाए हैं कि क्रिकेटर ने उसके साथ शादी का वादा करके यौन संबंध बनाए. उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मोगरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है. दूसरी ओर अभिषेक पोरेल ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है.

कर्नाटक की एक मेडिकल स्टूडेंट ने शिकायत में बताया कि अभिषेक पोरेल के साथ उनका रिलेशन 3 साल से चल रहा था और बात शादी तक आ पहुंची थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि दिक्कतें करीब डेढ़ साल पहले शुरू हुई. उस समय भी मामला पुलिस थाने तक पहुंचा था, लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी.

अभिषेक पोरेल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनपर शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने के अलावा डराने-धमकाने और मारपीट के आरोप भी लगाए गए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

अभिषेक ने आरोपों को खारिज किया

अभिषेक पोरेल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अब तक इस मामले में पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं साधा है. उन्होंने अब तक पुलिस से कोई बात नहीं की है और इस विषय पर तब खुलकर बात करेंगे जब पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेगी. बता दें कि अभिषेक पोरेल इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं और घरेलू क्रिकेट में बंगाल टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं.

अभिषेक पोरेल ने आईपीएल 2026 के समाप्त होने के बाद कोई प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट नहीं खेला है. उन्होंने 2026 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 4 मैचों में 108 रन बनाए. पूरे सीजन में उनका सर्वोच्च स्कोर 51 रन का रहा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Jun 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
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