Delhi Rain: मानसून में जलभराव पर 24x7 कंट्रोल रूम एक्टिव, मंत्री बोले- पिछले साल से हालात बेहतर
Delhi Rain News: दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव और ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए 24x7 कंट्रोल रूम शुरू किया गया है. सरकार का दावा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार हालात बेहतर हैं.
दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 24x7 कंट्रोल रूम शुरू किया है. इस कंट्रोल रूम के जरिए राजधानी के अलग-अलग इलाकों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है. जहां भी जलभराव या ट्रैफिक की समस्या दिखाई दे रही है, वहां संबंधित विभागों और अधिकारियों को तुरंत सूचना देकर कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है.
ABP न्यूज ने कंट्रोल रूम का दौरा किया. यहां बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली के कई इलाकों की लाइव तस्वीरें देखी जा रही थीं. जिन जगहों पर पानी जमा होने की जानकारी मिली, वहां अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर स्थिति की समीक्षा की जा रही थी. साथ ही पानी निकासी के लिए टीमों को मौके पर भेजने के निर्देश भी दिए जा रहे थे, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके.
आसमानी आफत ने बिगाड़ी जमीनी व्यवस्था, थम गए दिल्ली-नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद, तस्वीरों ने बयान किए हालात
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जलभराव की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. उनके मुताबिक जिन बड़े हॉटस्पॉट्स की पहले से पहचान की गई थी, वहां इस बार बड़े पैमाने पर जलभराव नहीं हुआ है.
उन्होंने कहा, "जहां तेज बारिश की वजह से पानी जमा हुआ है, वहां कंट्रोल रूम के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और समस्या को जल्द दूर करने की कोशिश की जा रही है."
बारिश में कई इलाकों में दिखी परेशानी
हालांकि गुरुवार की बारिश के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं. कई जगह ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ, जिससे लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ऐसे में सरकार के बेहतर तैयारियों के दावों की वास्तविक तस्वीर का आकलन जमीनी हालात और बारिश के पूरे सीजन के आधार पर ही किया जा सकेगा.
Delhi News: भूख हड़ताल के 11वें दिन बिगड़ी AISA नेता की तबीयत, गंभीर हालत में RML अस्पताल में भर्ती
सरकार का कहना है कि कंट्रोल रूम के जरिए अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जा रहा है. जलभराव की शिकायतों पर पहले की तुलना में तेजी से कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है. आने वाले दिनों में मानसून के और सक्रिय होने के साथ इस व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी नजर रहेगी.