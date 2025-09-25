दिल्ली और आसपास के इलाकों से इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने तय समय से एक दिन पहले ही विदा हो गया. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बुधवार (24 सितंबर) को इसकी आधिकारिक पुष्टि की. राजधानी से मानसून की इतनी जल्दी वापसी 2002 के बाद हुई है. उस साल मानसून 20 सितंबर को गया था, जबकि 2024 में यह 2 अक्टूबर तक टिका रहा.

समय से पहले वापसी, लेकिन बारिश ज्यादा

दिल्ली में भले ही मानसून जल्दी विदा हो गया, लेकिन इस दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली. राजधानी की मुख्य वेधशाला सफदरजंग में इस सीजन में 902.6 मिमी बारिश दर्ज हुई.

यह सामान्य से लगभग 41 प्रतिशत ज्यादा है. दिल्ली के औसत आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार 736.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि लंबे समय का औसत सिर्फ 536.3 मिमी है. यानी 37 प्रतिशत अधिक वर्षा.

पड़ोसी राज्यों से भी लौट गया मानसून

आईएमडी के मुताबिक 24 सितंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से भी मानसून की वापसी हो चुकी है.

अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों से तुलना करें तो इस बार की बारिश सामान्य से काफी बेहतर रही. साल 2023 में दिल्ली में 660.8 मिमी बारिश दर्ज हुई थी. 2022 में यह आंकड़ा 516.9 मिमी और 2021 में 1,169.7 मिमी तक पहुंच गया था.

वहीं 2023 को छोड़ दें तो 2022 और 2021 की तुलना में इस बार का मानसून संतुलित और स्थिर बारिश लेकर आया.

दिल्ली में मई से ही बारिश ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था. आमतौर पर मई में 30.7 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार 186.4 मिमी दर्ज की गई. जून में 107.1 मिमी, जुलाई में 259.3 मिमी और अगस्त में 400.1 मिमी बारिश हुई.

अगस्त का आंकड़ा पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा रहा. सितंबर में भी राजधानी में 136.1 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 123.5 मिमी से ऊपर रही.

भारी बारिश के दिन भी रहे खास

इस मानसून में दिल्ली ने तीन बार जोरदार बारिश देखी. 29 जुलाई को 68.1 मिमी, 9 अगस्त को 79 मिमी और 15 अगस्त को 79.4 मिमी पानी बरसा. इन तीन दिनों ने राजधानी की सड़कों को पानी से भर दिया और लोगों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा.

बारिश थमने के बाद अब दिल्ली में तापमान धीरे-धीरे चढ़ने लगा है. बुधवार (24 सितंबर) को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा था. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

वहीं, राजधानी की हवा की गुणवत्ता भी मॉनिटर की गई. बुधवार को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 120 रहा, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. मंगलवार को यह 126 था.

दिल्ली में मानसून की विदाई भले जल्दी हो गई हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस बार बारिश ने पूरे सीजन में राहत भी दी और परेशानियां भी. ज्यादा पानी ने जहां गर्मी से राहत दिलाई, वहीं कई बार जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों को परेशान भी किया. अब राजधानी में धीरे-धीरे ठंडी हवाएं दस्तक देंगी और मौसम का मिजाज बदलने लगेगा.