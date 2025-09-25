हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Monsoon: दिल्ली से जल्दी विदा हुआ मानसून, इस सीजन दर्ज हुई रिकॉर्ड बारिश, पढ़ें- मौसम की पूरी रिपोर्ट

Delhi Monsoon: दिल्ली से जल्दी विदा हुआ मानसून, इस सीजन दर्ज हुई रिकॉर्ड बारिश, पढ़ें- मौसम की पूरी रिपोर्ट

Delhi Monsoon News: दिल्ली से इस बार मानसून एक दिन पहले ही लौट गया, लेकिन बारिश के आंकड़े चौंकाने वाले रहे. राजधानी में इस बार 41% ज्यादा पानी बरसा और अगस्त की बारिश पिछले 15 साल में सबसे अधिक दर्ज हुई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: हसनैन | Updated at : 25 Sep 2025 07:18 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली और आसपास के इलाकों से इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने तय समय से एक दिन पहले ही विदा हो गया. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बुधवार (24 सितंबर) को इसकी आधिकारिक पुष्टि की. राजधानी से मानसून की इतनी जल्दी वापसी 2002 के बाद हुई है. उस साल मानसून 20 सितंबर को गया था, जबकि 2024 में यह 2 अक्टूबर तक टिका रहा.

समय से पहले वापसी, लेकिन बारिश ज्यादा

दिल्ली में भले ही मानसून जल्दी विदा हो गया, लेकिन इस दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली. राजधानी की मुख्य वेधशाला सफदरजंग में इस सीजन में 902.6 मिमी बारिश दर्ज हुई.

यह सामान्य से लगभग 41 प्रतिशत ज्यादा है. दिल्ली के औसत आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार 736.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि लंबे समय का औसत सिर्फ 536.3 मिमी है. यानी 37 प्रतिशत अधिक वर्षा.

पड़ोसी राज्यों से भी लौट गया मानसून

आईएमडी के मुताबिक 24 सितंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से भी मानसून की वापसी हो चुकी है.

अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों से तुलना करें तो इस बार की बारिश सामान्य से काफी बेहतर रही. साल 2023 में दिल्ली में 660.8 मिमी बारिश दर्ज हुई थी. 2022 में यह आंकड़ा 516.9 मिमी और 2021 में 1,169.7 मिमी तक पहुंच गया था.

वहीं 2023 को छोड़ दें तो 2022 और 2021 की तुलना में इस बार का मानसून संतुलित और स्थिर बारिश लेकर आया.

दिल्ली में मई से ही बारिश ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था. आमतौर पर मई में 30.7 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार 186.4 मिमी दर्ज की गई. जून में 107.1 मिमी, जुलाई में 259.3 मिमी और अगस्त में 400.1 मिमी बारिश हुई.

अगस्त का आंकड़ा पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा रहा. सितंबर में भी राजधानी में 136.1 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 123.5 मिमी से ऊपर रही.

भारी बारिश के दिन भी रहे खास

इस मानसून में दिल्ली ने तीन बार जोरदार बारिश देखी. 29 जुलाई को 68.1 मिमी, 9 अगस्त को 79 मिमी और 15 अगस्त को 79.4 मिमी पानी बरसा. इन तीन दिनों ने राजधानी की सड़कों को पानी से भर दिया और लोगों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा.

बारिश थमने के बाद अब दिल्ली में तापमान धीरे-धीरे चढ़ने लगा है. बुधवार (24 सितंबर) को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा था. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

वहीं, राजधानी की हवा की गुणवत्ता भी मॉनिटर की गई. बुधवार को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 120 रहा, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. मंगलवार को यह 126 था.

दिल्ली में मानसून की विदाई भले जल्दी हो गई हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस बार बारिश ने पूरे सीजन में राहत भी दी और परेशानियां भी. ज्यादा पानी ने जहां गर्मी से राहत दिलाई, वहीं कई बार जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों को परेशान भी किया. अब राजधानी में धीरे-धीरे ठंडी हवाएं दस्तक देंगी और मौसम का मिजाज बदलने लगेगा.

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2025 07:18 AM (IST)
Tags :
Delhi Rain Delhi Weather Delhi Monsoon WEATHER DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
क्रिकेट
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
क्रिकेट
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
"तड़पाओगे तड़पा लो" गाने पर नन्हें बच्चों ने किया जोरदार डांस! यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल- वीडियो वायरल
हेल्थ
WHO Warns of Rising Hypertension Cases: दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
इंडिया
CDS Gen Anil Chauhan: सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget