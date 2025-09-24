दिल्ली पुलिस ने नाबालिग लड़की को किया बरामद, बिहार के रास्ते नेपाल ले गए थे किडनैपर्स

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 13 मई 2025 को शाहबाद डेयरी निवासी महिला की नाबालिग बेटी अचानक लापता हो गई . अगले ही दिन शिकायत दर्ज होने पर एफआईआर दर्ज की गई. वही पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी दिलीप ने लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है.

दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले टेक्निकल और मैनुअल निगरानी के जरिए पता लगाया कि आरोपी और लड़की तमिलनाडु के तिरुपुर पहुंचे है. दिल्ली पुलिस की टीम ने जुलाई की शुरुआत में वहां भी छापा मारा लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर बिहार भाग गया. दिल्ली पुलिस ने जब 22 जुलाई को उसके गांव बिहार में छापेमारी की तो वहां से भी आरोपी अपने रिश्तेदार के पास नेपाल भाग निकला. नेपाल सीमा में छिपा होने की वजह से कार्रवाई मुश्किल हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लगातार नाबालिग लड़की की तलाश में जुटी रही.

पुलिस के जाल में फंसा आरोपी का नेटवर्क

दिल्ली पुलिस की टीम ने आरोपी और उसके रिश्तेदारों के मोबाइल,सीडीआर, आईएमईआई, सोशल मीडिया और ईमेल की गहराई से जांच की. दिल्ली पुलिस को जांच में पता चला कि दिलीप का भाई सज्जन तिरुपुर में रहकर उसके मोबाइल से पुलिस को गुमराह कर रहा है. उसे गिरफ्तार करने पर बड़ा खुलासा हुआ की लड़की और आरोपी नेपाल में केदार पासवान के घर पर छिपे है.

इसके बाद टीम ने चेन्नई जाकर केदार पासवान के दोनों बेटों को भी अरेस्ट किया. जब पूरा गिरोह कानून के शिकंजे में आया तो दबाव बड़ा और आखिरकार 21 सितंबर को लड़की को नेपाल सीमा से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया हालांकि मुख्य आरोपी दिलीप अभी भी फरार है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस इस मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है .वहीं दिल्ली पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी दिलीप अभी फरार है उसका लोकेशन कहाँ है, और दिल्ली पुलिस की टीम मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.