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दिल्ली का गिरा न्यूनतम तापमान, जारी रहेगा बारिश का दौर, जानें अपडेट

Delhi Weather Today: दिल्ली में गुरुवार को आसमान में बादल छाये हे और कभी-कभी तेज धूप ने लोगों को परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 21 Aug 2026 06:44 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को दिनभर उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया. काफी उमस के बाद हल्की बारिश हुई, लेकिन गर्मी से राहत मिलते नहीं दिखाई दी. शहर में शाम के समय भी बारिश का एक दौर देखने को मिला, जिसने थोड़ी राहत पहुंचाई. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पिछले 24 घंटों में शहर में 8.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है. फिलहाल मौसम थोड़ा सुहावना बना हुआ है.

दिल्ली में गुरुवार (20 अगस्त) को आसमान में बादल छाये हे और कभी-कभी तेज धूप ने लोगों को परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक रहा. गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और नोएडा नें 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

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आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

IMD के अनुसार, आज शुक्रवार (21 अगस्त)  को आसमान में बादल छाये रहेंगे. इस दौरान न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश की एक-दो बार बौछारें पड़ने की संभावना है. रात के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर आने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.  

आज दिन  के दौरान 10-15 किमी/घंटा की गति से उत्तर-पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी. विभाग का अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. शहर में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी और उत्तर-पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी. 

पिछले 24 घंटों में गिरा न्यूनतम तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में ज़्यादातर जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में मध्यम बारिश के साथ आंधी/बिजली भी कड़की. पिछले 24 घंटों के दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 58  प्रतिशत रहा. बारिश के कारण दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जबकि अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है.

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.  पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी हवाएं 10-15 किमी/घंटा की गति से चलीं.   

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 21 Aug 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Mausam IMD WEATHER RAIN DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER
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