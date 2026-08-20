सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर BJP का हमला, केजरीवाल से जांच की मांग

दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित घोटाले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया कि दिल्ली जल बोर्ड में करीब 10 सालों तक खातों का ऑडिट नहीं हुआ और इस दौरान लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आती है. उन्होंने कहा कि जांच की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद इसकी आंच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है और उनके जेल जाने की स्थिति बन सकती है.

पंजाब चुनाव से पहले आप पर राजनीतिक हमला

हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और विभव कुमार जैसे विवादों में घिरे नेताओं को पंजाब भेजा और वहां सरकारी संसाधनों का लाभ दिलाया. उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में उनके खिलाफ जांच और गिरफ्तारियों की कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर विक्टिम कार्ड खेल रही है. बीजेपी अध्यक्ष ने आप को भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी और राजनीतिक रूप से हताश पार्टी बताया.

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सत्येंद्र जैन समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को दिल्ली की पिछली सरकार के कार्यकाल से जुड़े मामलों की जांच में अहम कदम बताया. उनका आरोप है कि दिल्ली में लंबे समय तक नालों पर पर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए गए और यमुना का प्रदूषण लगातार बढ़ता रहा. उन्होंने इसके पीछे तत्कालीन शासन व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया.

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'जनता के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ'- बांसुरी स्वराज

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों के बजाय प्रचार और भ्रष्टाचार रही. उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीवेज के बेहतर प्रबंधन और जलभराव से राहत के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन उनकी ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक इस धन का लाभ नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ को मिला.

बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली में यमुना की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए अधिक एसटीपी की जरूरत थी. उनके मुताबिक तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियां मामले की आगे पड़ताल कर रही हैं और कानून को अपना काम करने देना चाहिए.

स्वाति मालीवाल ने की जांच केजरीवाल तक पहुंचाने की मांग

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए. उन्होंने जल बोर्ड से जुड़े एसटीपी मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि दिल्ली और यमुना की सफाई के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के बजाय भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी गई.

स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि जिन नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, वे पूरे मामले के केवल किरदार हैं और कथित भ्रष्टाचार की पूरी व्यवस्था की जांच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचनी चाहिए. उन्होंने सत्येंद्र जैन की पंजाब में भूमिका और उन्हें वहां मिली सरकारी सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि इन सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए.

प्रवीण खंडेलवाल ने पूछा, 10 साल में एसटीपी क्यों नहीं लगे

चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से कथित भ्रष्टाचार के उस मॉडल पर सवाल खड़े हुए हैं जिसमें राजनेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका होने का आरोप लगाया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल के लंबे कार्यकाल के बावजूद दिल्ली में पर्याप्त एसटीपी प्लांट क्यों नहीं लगाए गए.

प्रवीण खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कथित ईमानदार छवि के पीछे की सच्चाई समझ चुकी है. उन्होंने कहा कि जल बोर्ड और एसटीपी से जुड़े सवालों के जवाब दिल्ली की जनता के सामने आने चाहिए.

बीजेपी ने आप के राजनीतिक षड्यंत्र वाले दावे पर भी घेरा

दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी के उस तर्क पर निशाना साधा जिसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि आप नेताओं की ओर से जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताने का सिलसिला पहले भी सामने आ चुका है.

प्रवीण शंकर कपूर ने 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी की वहां की चुनावी स्थिति पर कटाक्ष किया. उन्होंने दावा किया कि अब पंजाब में भी पार्टी को जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा. बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि पंजाब में भी आप सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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