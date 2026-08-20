Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर BJP का हमला, केजरीवाल से जांच की मांग

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर BJP का हमला, केजरीवाल से जांच की मांग

Delhi News In Hindi: दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े घोटाले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने आप नेताओं पर हमला शुरू कर दिया है. वहीं 60 हजार करोड़ के घोटाले की बात भी सामने आई है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 20 Aug 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित घोटाले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया कि दिल्ली जल बोर्ड में करीब 10 सालों तक खातों का ऑडिट नहीं हुआ और इस दौरान लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आती है. उन्होंने कहा कि जांच की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद इसकी आंच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है और उनके जेल जाने की स्थिति बन सकती है.

पंजाब चुनाव से पहले आप पर राजनीतिक हमला

हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और विभव कुमार जैसे विवादों में घिरे नेताओं को पंजाब भेजा और वहां सरकारी संसाधनों का लाभ दिलाया. उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में उनके खिलाफ जांच और गिरफ्तारियों की कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर विक्टिम कार्ड खेल रही है. बीजेपी अध्यक्ष ने आप को भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी और राजनीतिक रूप से हताश पार्टी बताया.

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सत्येंद्र जैन समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को दिल्ली की पिछली सरकार के कार्यकाल से जुड़े मामलों की जांच में अहम कदम बताया. उनका आरोप है कि दिल्ली में लंबे समय तक नालों पर पर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए गए और यमुना का प्रदूषण लगातार बढ़ता रहा. उन्होंने इसके पीछे तत्कालीन शासन व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया.

दिल्ली-जयपुर हाईवे की ये लेन रहेगी बंद, जानें नया रूट

'जनता के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ'- बांसुरी स्वराज

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों के बजाय प्रचार और भ्रष्टाचार रही. उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीवेज के बेहतर प्रबंधन और जलभराव से राहत के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन उनकी ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक इस धन का लाभ नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ को मिला.

बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली में यमुना की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए अधिक एसटीपी की जरूरत थी. उनके मुताबिक तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियां मामले की आगे पड़ताल कर रही हैं और कानून को अपना काम करने देना चाहिए.

स्वाति मालीवाल ने की जांच केजरीवाल तक पहुंचाने की मांग

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए. उन्होंने जल बोर्ड से जुड़े एसटीपी मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि दिल्ली और यमुना की सफाई के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के बजाय भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी गई.

स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि जिन नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, वे पूरे मामले के केवल किरदार हैं और कथित भ्रष्टाचार की पूरी व्यवस्था की जांच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचनी चाहिए. उन्होंने सत्येंद्र जैन की पंजाब में भूमिका और उन्हें वहां मिली सरकारी सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि इन सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए.

प्रवीण खंडेलवाल ने पूछा, 10 साल में एसटीपी क्यों नहीं लगे

चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से कथित भ्रष्टाचार के उस मॉडल पर सवाल खड़े हुए हैं जिसमें राजनेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका होने का आरोप लगाया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल के लंबे कार्यकाल के बावजूद दिल्ली में पर्याप्त एसटीपी प्लांट क्यों नहीं लगाए गए.

प्रवीण खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कथित ईमानदार छवि के पीछे की सच्चाई समझ चुकी है. उन्होंने कहा कि जल बोर्ड और एसटीपी से जुड़े सवालों के जवाब दिल्ली की जनता के सामने आने चाहिए.

बीजेपी ने आप के राजनीतिक षड्यंत्र वाले दावे पर भी घेरा

दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी के उस तर्क पर निशाना साधा जिसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि आप नेताओं की ओर से जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताने का सिलसिला पहले भी सामने आ चुका है.

प्रवीण शंकर कपूर ने 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी की वहां की चुनावी स्थिति पर कटाक्ष किया. उन्होंने दावा किया कि अब पंजाब में भी पार्टी को जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा. बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि पंजाब में भी आप सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

दिल्ली के CNG पंप पर ट्रक में ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे, 3 की मौत

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Delhi Jal Board ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS SATYENDAR JAIN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर BJP का हमला, केजरीवाल से जांच की मांग
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर BJP का हमला, केजरीवाल से जांच की मांग
दिल्ली NCR
मास्टर प्लान 2047 से दिल्ली में क्या-क्या बदलेगा? सीएम रेखा गुप्ता ने बताया
मास्टर प्लान 2047 से दिल्ली में क्या-क्या बदलेगा? सीएम रेखा गुप्ता ने बताया
दिल्ली NCR
दिल्ली-जयपुर हाईवे की ये लेन रहेगी बंद, जानें नया रूट
दिल्ली-जयपुर हाईवे की ये लेन रहेगी बंद, जानें नया रूट
दिल्ली NCR
दिल्ली के CNG पंप पर ट्रक में ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे, 3 की मौत
दिल्ली के CNG पंप पर ट्रक में ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे, 3 की मौत
Advertisement

वीडियोज

8 साल बाद साथ आएंगे Salman Khan और Shah Rukh Khan, Asha Bhosle को देंगे खास Tribute
Aamrapali Dubey ने Nirahua संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
परिसीमन: अमित शाह के सामने साउथ के CM ने कर दी ये मांग, क्या बोले विजय?
परिसीमन: अमित शाह के सामने साउथ के CM ने कर दी ये मांग, क्या बोले विजय?
महाराष्ट्र
वंदे मातरम्: कांग्रेस के फैसले पर उद्धव गुट ने कहा 'हमारी पार्टी...'
वंदे मातरम्: कांग्रेस के फैसले पर उद्धव गुट ने कहा 'हमारी पार्टी...'
ओटीटी
OTT पर 21 दिनों में रिलीज हो रही राशा थडानी की तेलुगु फिल्म 'श्रिनिवास मंगापुरम', जानें कब और कहां देखें
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी राशा थडानी की 'श्रिनिवास मंगापुरम'?
क्रिकेट
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
विश्व
इमरान के खिलाफ SC पहुंची शहबाज सरकार ने वहां भी कर दी गलती, लगा झटका
इमरान के खिलाफ SC पहुंची शहबाज सरकार ने वहां भी कर दी गलती, लगा झटका
विश्व
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
इंडिया
स्कूल-कॉलेजों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग, SC ने सराहना
स्कूल-कॉलेजों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग, SC ने सराहना
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget