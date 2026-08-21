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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपेरू में जोरदार भूकंप से हिली धरती! 6.7 तीव्रता, 99 किमी गहराई में था केंद्र

पेरू में जोरदार भूकंप से हिली धरती! 6.7 तीव्रता, 99 किमी गहराई में था केंद्र

दक्षिणी पेरू के एंडीज क्षेत्र में 6.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. USGS के मुताबिक झटके इका और अरेक्विपा तक महसूस हुए, लेकिन शुरुआती जानकारी में नुकसान नहीं हुआ है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 21 Aug 2026 07:02 AM (IST)
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पेरू में स्थानीय समयानुसार गुरुवार (20 अगस्त 2026) को 6.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. USGS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र जमीन के काफी नीचे था, जो करीब 99 किलोमीटर था. इसका केंद्र एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में अनिसो से लगभग 31 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था. फिलहाल अधिकारियों की ओर से किसी के मारे जाने या बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है.

भूकंप के झटके दक्षिणी पेरू के कई हिस्सों में महसूस किए गए. इका और अरेक्विपा भी उन इलाकों में शामिल हैं जहां लोगों ने कंपन महसूस किया. पेरू के सिविल डिफेंस प्रमुख लुइस वास्केज़ ने स्थानीय रेडियो स्टेशन RPP को बताया कि शुरुआती जानकारी में किसी नुकसान की खबर नहीं है. परिनाकोचास प्रांत के मेयर योनी रेयेस ने भी प्रांतीय राजधानी में नुकसान की कोई सूचना नहीं मिलने की बात कही.

पेरू में सुनामी का खतरा नहीं

पेरू की नौसेना ने कहा कि इस भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है. अधिकारियों की ओर से प्रभावित इलाकों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. पेरू पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है. यह प्रशांत महासागर के आसपास फैला एक ऐसा क्षेत्र है जहां टेक्टोनिक प्लेटों की एक्टिविटी के कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं. पेरू के इतिहास में कई बड़े भूकंप आ चुके हैं. 2007 में इका क्षेत्र में 7.9 तीव्रता के भूकंप में करीब 600 लोगों की मौत हुई थी.

दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप के झटके

हाल के दिनों में दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में 20 अगस्त को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया. यह करीब 10 किमी की गहराई पर था. 14 अगस्त को फ्लोरेस सागर क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था. इसके बाद हजारों आफ्टरशॉक दर्ज किए गए और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए. 10 अगस्त को पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आई.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 21 Aug 2026 06:27 AM (IST)
Tags :
Peru Breaking News USGS Abp News EARTHQUAKE WORLD NEWS IN HINDI
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