यूपी में बारिश का कहर, प्रयागराज समेत 10 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है. आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. कही-कहीं भारी से भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी संभाग में आज अनेक स्थानों पर बारिश होने का अनुमान हैं हालांकि पूर्वांचल के ज़्यादातर हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की-फुल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है लेकिन कई जगहों पर अत्यधिक बारिश होने की वजह से जलभराव की स्थिति बनी हुई है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है.

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से आसमान में बादल छाए हैं. कहीं-कहीं हल्की-फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं. जनपद में आज दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. हालांकि दोपहर के बाद बारिश के कम आसार हैं. नोएडा-गाजियाबाद में भी सुबह के समय आंशिक तौर पर बादल हैं दिन चढ़ने पर कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है लेकिन, कोई ख़ास अलर्ट नहीं है.

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में आज प्रयागराज, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, फ़तेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी में लगभग सभी जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है. वहीं मीरजापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, सहारनपुर, बिजनौर और संत रविदास नगर में आज अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी गई है.

आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, मुज़फ़्फ़रनगर और शामली में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान हैं.

नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, सँभल, कन्नौज, बदायूं, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और गाज़ीपुर में एक या दो जगहों पर हल्की-फुल्की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. इन जिलों में कोई बड़ी चेतावनी नहीं जारी की गयी है.

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