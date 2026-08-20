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Delhi Master Plan 2047: दिल्ली में उड़ेगी Air Taxi, जेवर एयरपोर्ट तक नया रास्ता भी तय

Delhi Master Plan 2047: दिल्ली को साल 2047 तक पूरी तरह से बदलने का प्लान सरकार ने बनाया है. अब जल्दी ही दिल्ली बस या मेट्रो नहीं बल्कि एयर टैक्सी के जरिए हवाई सफर किया जाएगा.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 20 Aug 2026 06:23 PM (IST)
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Delhi Master Plan 2047: दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 में शहर के हवाई सफर से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल किए गए हैं. सबसे खास बात यह है कि दिल्ली के किसी मास्टर प्लान में पहली बार एयर टैक्सी और एयर पॉड का जिक्र किया गया है. केंद्र सरकार ने इस प्लान को अधिसूचित कर दिया है और यह लागू हो चुका है.

मास्टर प्लान में भविष्य के परिवहन के लिए दो नए विकल्पों का जिक्र है. 

  • पहला- यमुना और साहिबी नदी यानी नजफगढ़ नाले और नहरों के जरिए अंतर्देशीय जलमार्ग. 
  • दूसरा- हवाई साधन, जिनमें एयर पॉड और एयर टैक्सी शामिल हैं.

हालांकि एयर टैक्सी कहां से कहां चलेगी इसके लिए उड़ान भरने और उतरने की जगह कहां होगी, कौन सी एजेंसी इसे देखेगी और कब तक यह शुरू होगी, यह अभी तय नहीं है लेकिन मास्टर प्लान में एयर टैक्सी फिलहाल एक इरादा बन के आ चुका है. फिर भी इसका महत्व है. किसी शहर के मास्टर प्लान में जब कोई परिवहन साधन शामिल हो जाता है तो आगे उसके लिए जमीन तय करने, नियम बनाने और मंजूरी की प्रक्रिया आसान हो सकती है. अब तक दिल्ली के मास्टर प्लान में हवाई सफर का मतलब मुख्य रूप से हवाई अड्डे से था.

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जेवर एयरपोर्ट तक नया रास्ता
एविएशन के लिहाज से मास्टर प्लान का सबसे ठोस प्रस्ताव दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर तक पहुंचने के लिए नया रणनीतिक लिंक है. इसे ‘स्ट्रैटेजिक लिंक टू’ नाम दिया गया है. यह अर्बन एक्सटेंशन रोड टू का दक्षिणी विस्तार होगा. यह एनएच-8 यानी द्वारका से शुरू होकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा.

मास्टर प्लान में यह भी कहा गया है कि इन रणनीतिक लिंक को जहां तक संभव हो, मास ट्रांजिट सिस्टम के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए यानी सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि मेट्रो या रैपिड रेल जैसी सामूहिक परिवहन व्यवस्था भी हो सकती है. इससे दिल्ली से जेवर तक निजी गाड़ी के बिना पहुंचने का रास्ता खुल सकता है.  दिल्ली में ऐसे चार रणनीतिक लिंक तय किए गए हैं. 

  • यूईआर-1 का उत्तरी विस्तार
  • एनएच-1 से लोनी-बागपत एक्सप्रेसवे तक
  • द्वारका सेक्टर-21 से गुरुग्राम के हूडा सिटी सेंटर तक
  • द्वारका से झज्जर स्थित एम्स कैंपस तक जाने वाला लिंक शामिल है

दो एयरपोर्ट के बीच सीधी कड़ी
दिल्ली के पास अब दो बड़े हवाई अड्डे होंगे. एक इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दोनों एयरपोर्ट के बीच सड़क, रेल या भविष्य के किसी भी साधन से निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की योजना बनाई जाएगी. इसका मकसद यात्रियों और माल की आवाजाही को आसान बनाना और दिल्ली-एनसीआर की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करना है.

मास्टर प्लान के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे नए विकास दिल्ली में यात्रियों और माल की आवाजाही का तरीका बदलेंगे. इससे मौजूदा परिवहन व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है.

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एयरपोर्ट की जमीन पर एएआई के नियम
हवाई अड्डे की जमीन के इस्तेमाल को लेकर भी मास्टर प्लान में व्यवस्था दी गई है. यहां विकास के नियम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई के मुताबिक होंगे. एएआई अपनी जरूरत के अनुसार समय-समय पर नियम बना, बदल और लागू कर सकेगा.

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा जुटाने के लिए लैंड वैल्यू कैप्चर का तरीका भी अपनाया जा सकता है. आसान भाषा में इसका मतलब है कि विकास के बाद जमीन की कीमत बढ़ने से मिलने वाले अतिरिक्त मूल्य का एक हिस्सा ढांचे के विकास में लगाया जाए. एयरोसिटी का भी अलग से जिक्र है. दिल्ली छावनी और हवाई अड्डा क्षेत्र, जिसमें एयरोसिटी भी शामिल है, वहां संबंधित प्राधिकरणों के अपने नियम लागू होंगे.

एयरपोर्ट पर कौन सी सुविधाएं बनेंगी?
मास्टर प्लान के मुताबिक हवाई अड्डे की जमीन पर हवाई अड्डे और विमान यात्रियों से जुड़ी वे सभी सुविधाएं बनाई जा सकेंगी जिनकी अनुमति एएआई देगा. हवाई अड्डे को ऐसे ट्रांसपोर्ट नोड में भी शामिल किया गया है जहां होटल, बजट होटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस और बोर्डिंग लॉजिंग जैसी सुविधाएं बनाई जा सकती हैं. इसी श्रेणी में आईएसबीटी, बस डिपो, मल्टीमॉडल हब और रेलवे स्टेशन भी आते हैं.

अस्पतालों और ऊंची इमारतों पर हेलिपैड
आपदा प्रबंधन के तहत भी हवाई सुविधा का प्रस्ताव है. आपात स्थिति में तेज राहत और बचाव के लिए एयर एंबुलेंस का इस्तेमाल हो सके, इसके लिए ऊंची इमारतों और बड़े अस्पतालों की छतों पर हेलिपैड बनाने की व्यवस्था की जा सकती है. यह सुविधा यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज और दूसरे संबंधित नियमों के अनुसार होगी.

द्वारका बनेगा अंतरराष्ट्रीय गेटवे
मास्टर प्लान में द्वारका को दिल्ली का अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार बताया गया है. इसकी बड़ी वजह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसकी नजदीकी है. मेट्रो नेटवर्क, द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर-2 को भी इसकी ताकत बताया गया है. यहां 34 हेक्टेयर का डिप्लोमैटिक एन्क्लेव विकसित किया जा रहा है, जिससे द्वारका कारोबार और कूटनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है.

ऊंचाई की सीमा वाला नियम
मास्टर प्लान में एक तकनीकी प्रावधान भी है. जिन जगहों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ऊंचाई सीमा लागू होती है, वहां इमारतों को ऊपर जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे मामलों में तय एफएआर हासिल करने के लिए ग्राउंड कवरेज को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने की छूट दी गई है. यानी जहां इमारत की ऊंचाई सीमित है, वहां जमीन पर थोड़ा ज्यादा निर्माण करने की अनुमति दी जा सकती है.

आगे क्या?
मास्टर प्लान 2047 लागू हो चुका है लेकिन एयर टैक्सी जैसे प्रस्तावों को जमीन पर उतरने में समय लगेगा. भारत में अभी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ विमानों के लिए नियामकीय ढांचा तैयार होने की प्रक्रिया में है. इसकी जिम्मेदारी नागर विमानन महानिदेशालय और नागर विमानन मंत्रालय के पास है दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास नहीं. फिलहाल मास्टर प्लान ने इतना जरूर किया है कि भविष्य की दिल्ली में एयर टैक्सी और एयर पॉड के लिए दरवाजा खोल दिया है.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 20 Aug 2026 06:23 PM (IST)
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