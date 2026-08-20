'चीनी के दाम 20 रुपये तक बढ़ गए', AAP ने केंद्र सरकार को घेरा

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गन्ने से एथेनॉल बनाने की नीति को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिस गन्ने को एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, आज उसी गन्ने की कमी की वजह से देश में चीनी की किल्लत हो गई है. अब विदेशी मुद्रा चीनी खरीदने में खर्च होगी. उनके बयान पर AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने समर्थन दिया है.

केजरीवाल के बयान पर AAP की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि उनके नेता अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने से ज्यादा एथेनॉल बनाना शुरू किया. इसका असर अब चीनी की कीमतों पर पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि कि देश में चीनी की कमी हो गई है. सिर्फ 17 दिनों में चीनी के दाम 20 रुपये तक बढ़ गए हैं. क्योंकि जो चीनी पहले 46 रुपये किलो मिल रही थी, आज वही चीनी 65 रुपये किलो मिल रही.

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विदेशी मुद्रा बचाने की नीति पर उठाए सवाल

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अब स्थिति ऐसी बन गई है कि जिस विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए एथेनॉल बनाया गया था, उसी विदेशी मुद्रा से चीनी आयात करने की जरूरत पड़ रही है.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसा है, तो सरकार की यह नीति कितनी सही थी? विदेशी मुद्रा बचाने के चक्कर में क्या देश को महंगी चीनी खरीदने की नौबत आ गई?

जनता हो रही है परेशान- AAP

AAP प्रवक्ता ने कहा कि सरकार अपने फैसले जनता पर थोप रही है, जिससे देश की जनता परेशान है. उन्होंने एथेनॉल को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही और चीनी महंगी हो रही है. सरकार अपने फैसले जनता पर थोप रही है, जो गलत है.

आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों के जरिए केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति और उसके असर को लेकर सवाल खड़े किए हैं. वहीं, पार्टी का कहना है कि सरकार को ऐसे फैसलों पर जनता के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए.

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