दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी, दोनों पहलुओं पर खासा ध्यान दिया जा रहा है. एक तरफ पुरानी मेट्रो ट्रेनों के दरवाजों में कपड़ा, दुपट्टा या बैग फंसने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए एंटी-ड्रैग सिस्टम लगाया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ मजेंटा लाइन एक्सटेंशन के छह किलोमीटर लंबे हिस्से पर इसी महीने ट्रायल शुरू करने की तैयारी है. DMRC की रिपोर्ट के मुताबिक, पांच पुरानी ट्रेनों में यह सुरक्षा प्रणाली लगाई जा चुकी है.

दिल्ली मेट्रो की मौजूदा ट्रेनों में दरवाजों पर सेंसर लगे हैं. इनका काम दरवाजों के बीच कोई सामान आने पर उन्हें बंद होने से रोकना है. हालांकि, दिसंबर 2023 में रेड लाइन के इंद्रलोक स्टेशन पर हुई एक दर्दनाक घटना ने इस व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए थे. ट्रेन के दरवाजे में एक महिला यात्री का कपड़ा फंस गया था. इसके बाद वह ट्रेन के साथ घिसटती हुई गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई. इस हादसे के बाद दरवाजों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई.

अब पतली चीज फंसने पर भी रुक जाएगी मेट्रो

पहले मेट्रो के दरवाजों में 15 मिलीमीटर या उससे अधिक मोटाई की वस्तु फंसने पर सेंसर काम करते थे और दरवाजे बंद नहीं होते थे, लेकिन पांच से सात मिलीमीटर जैसी पतली चीजें इस व्यवस्था की पकड़ में नहीं आ पाती थीं. नई एंटी-ड्रैग प्रणाली इसी कमी को दूर करने के लिए लगाई गई है. अब कपड़े, दुपट्टे, बैग या दूसरी पतली वस्तुओं के फंसने की स्थिति में भी ट्रेन को रोकने की व्यवस्था होगी.

पांच ट्रेनों में पूरा हुआ सिस्टम लगाने का काम

DMRC की रिपोर्ट के अनुसार, इस तकनीक का करीब डेढ़ से दो साल तक परीक्षण किया गया. शुरुआती नतीजे सफल रहने के बाद इसे पांच पुरानी मेट्रो ट्रेनों में लगाया गया है. पिछले वर्ष जुलाई तक रेड लाइन की एक ट्रेन के सभी कोच में यह प्रणाली लगाई गई थी. इसके बाद चार अन्य ट्रेनों के सभी कोच में भी एंटी-ड्रैग सिस्टम इंस्टॉल किया गया. फिलहाल इस तकनीक को सीमित संख्या में ट्रेनों में इस्तेमाल किया जा रहा है. डेढ़ से दो साल के प्रयोग के दौरान परिणाम संतोषजनक रहे तो पुराने कॉरिडोर की दूसरी ट्रेनों में भी इसे लगाने का रास्ता साफ हो सकता है.

मजेंटा लाइन के छह किलोमीटर हिस्से पर इसी महीने ट्रायल

दिल्ली मेट्रो के विस्तार से जुड़ी एक और अहम तैयारी अंतिम चरण में है. फेज-4 के तहत बन रही जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर के केशोपुर से पुष्पांजलि वाले हिस्से का निर्माण काफी हद तक पूरा हो चुका है. करीब छह किलोमीटर लंबे इस सेक्शन पर इसी महीने ट्रायल शुरू करने की योजना है. सबकुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो दिसंबर के अंत तक यहां मेट्रो परिचालन शुरू होने की उम्मीद है. DMRC के मुताबिक, जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 29 किलोमीटर है. इसके दो हिस्सों पर पहले ही मेट्रो सेवाएं शुरू हो चुकी हैं.

जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच 1.81 किलोमीटर लंबे हिस्से पर पिछले वर्ष 5 जनवरी को परिचालन शुरू हुआ था. वहीं, दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक 9.9 किलोमीटर के सेक्शन पर इस वर्ष 8 मार्च से मेट्रो चल रही है. अब केशोपुर से पुष्पांजलि के बीच छह किलोमीटर के हिस्से को शुरू करने की तैयारी है. इस पूरे सेक्शन पर चालक रहित मेट्रो ट्रेनों का संचालन होगा.

छह नए स्टेशन यात्रियों को देंगे सुविधा

इस हिस्से पर कुल छह स्टेशन बनाए गए हैं. इनमें केशवपुर, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, वेस्ट एन्क्लेव और पुष्पांजलि शामिल हैं. इनमें पीरागढ़ी स्टेशन खास अहमियत वाला स्टेशन है. यहां मजेंटा लाइन और मौजूदा ग्रीन लाइन के बीच इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी. यात्रियों को दोनों लाइनों के बीच आसानी से आने-जाने के लिए 160 मीटर लंबा फुट ओवरब्रिज भी बनाया गया है.

चार प्रमुख मेट्रो लाइनों से जुड़ेगा नया कॉरिडोर

केशोपुर से पुष्पांजलि सेक्शन पर परिचालन शुरू होने के बाद उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों की मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी. यह कॉरिडोर चार प्रमुख मेट्रो लाइनों को आपस में जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा. पीरागढ़ी में ग्रीन लाइन और पीतमपुरा में रेड लाइन से कनेक्टिविटी मिलेगी. इसके अलावा बादली मोड़ पर येलो लाइन और मजलिस पार्क में पिंक लाइन से भी यात्रियों को जुड़ाव मिलेगा. इस सेक्शन के शुरू होने से उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर आसान होगा. साथ ही एयरपोर्ट टर्मिनल-1 और नोएडा के बोटेनिकल गार्डन के बीच सीधी मेट्रो सेवा उपलब्ध हो सकेगी.

मजलिस पार्क तक विस्तार पूरा होने के साथ मजेंटा लाइन की कुल लंबाई 55 किलोमीटर हो जाएगी. वहीं, इस छह किलोमीटर के हिस्से पर सेवा शुरू होने के बाद एनसीआर में मेट्रो स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 309 हो जाएगी.