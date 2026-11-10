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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRछठ पर दिल्ली में रहेगी छुट्टी, 16 नवंबर को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर

छठ पर दिल्ली में रहेगी छुट्टी, 16 नवंबर को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर

दिल्ली सरकार ने छठ महापर्व के मौके पर आगामी 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Nov 2026 04:54 PM (IST)
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दिवाली के बाद अब छठ महापर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है. इस बीच दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने छठ पूजा के मौके पर 16 नवंबर, 2026 (सोमवार) को सभी सरकारी दफ्तरों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में छुट्टी की घोषणा की है.

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Chhath Puja 2026
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