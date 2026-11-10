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छठ पर दिल्ली में रहेगी छुट्टी, 16 नवंबर को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर
दिल्ली सरकार ने छठ महापर्व के मौके पर आगामी 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है.
दिवाली के बाद अब छठ महापर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है. इस बीच दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने छठ पूजा के मौके पर 16 नवंबर, 2026 (सोमवार) को सभी सरकारी दफ्तरों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में छुट्टी की घोषणा की है.
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