'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पुराने वीडियो पर तंज कसते हुए दावा किया कि संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी को नजरअंदाज किया गया और सोनिया गांधी को सत्ता सौंपने के लिए हर कदम उठाया गया.
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने गांधी-नेहरू परिवार के इतिहास पर एक बार फिर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए इंदिरा गांधी, मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच के पारिवारिक रिश्तों को लेकर बड़ा दावा किया है. सोशल मीडिया पर राजीव गांधी के अमेठी से चुनाव जीतने के समय की एक पुरानी आर्काइव क्लिप वायरल हो रही है. यह क्लिप संजय गांधी के निधन के बाद हुए उपचुनाव की बताई जा रही है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और संजय गांधी की युवा पत्नी मैनका गांधी एक साथ नजर आ रही हैं.
इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने लिखा, 'क्लिप के अंत में जब हर कोई वहां से चला जाता है, तब भी मेनका गांधी एक चोट खाए हुए मासूम बच्चे की तरह इंदिरा गांधी की ओर देखती रहती हैं. वे एक छोटी सी मुस्कान या अपनी तरफ एक नजर की उम्मीद करती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ रूखापन ही मिलता है. धीरे-धीरे वे ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे उनका कोई अस्तित्व ही न हो. यह देखना बेहद हृदयविदारक है.'
Even in the end of the clip every one leaves but Maneka stays looking at Mrs Gandhi like a wounded little child seeking some comfort may be a little smile or a gaze in her direction, she stays hoping for one sign but nothing comes only coldness and slowly she disappears like she is there but doesn’t exist. Heartbreaking! On the other hand every one seems to be wrapped around little finger of a mysterious foreign national who bumped in to older son Rajeev Gandhi in a cafe abroad and ever since became inseparable, younger son Sanjay was being formally trained by Mrs Gandhi but he dies mysteriously and his vulnerable young window Maneka was thrown out of his house for random reasons and shortly after that the mother in law and husband were also killed one after the other. Leaving mysterious foreigner Sonia Gandhi as the head of government, wow!! How convenient!!— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 10, 2026
सोनिया गांधी पर तंज कसा
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कंगना रनौत ने लिखा, 'दूसरी तरफ, हर कोई एक ऐसी रहस्यमयी विदेशी नागरिक के इशारों पर नाचता दिख रहा है, जो विदेश के एक कैफे में बड़े बेटे राजीव गांधी से मिली थीं और फिर कभी अलग नहीं हुईं.'
बीजेपी सांसद कंगना ने आगे लिखा, 'छोटे बेटे संजय गांधी को राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी मेनका को बेतुके कारणों से घर से बाहर निकाल दिया गया. कुछ ही समय बाद सास (इंदिरा गांधी) और पति (राजीव गांधी) की भी एक-एक करके हत्या कर दी गई. अंत में, रहस्यमयी विदेशी सोनिया गांधी सरकार की मुखिया बन गईं. वाह... कितना सुविधाजनक रहा.'