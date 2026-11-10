दिल्ली में बन रहा 11 KM लंबा छठ घाट, 12 नवंबर को BJP अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन

दिल्ली में पूर्वांचलियों के आस्था के छठ महापर्व से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार राजधानी में 1400 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा के लिए घाट तैयार किए जा रहे हैं. इनमें मुनक नहर के किनारे विकसित किया जा रहा 11 किलोमीटर लंबा भव्य छठ घाट खास आकर्षण का केंद्र होगा.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 12 नवंबर को सिंगलपुर गांव के पास आयोजित कार्यक्रम में इसका उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को जनसेवा सदन में छठ पूजा समितियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा के भीतर व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए.

27 साल बाद मुनक नहर को मिला नया स्वरूप

मुनक नहर पर बन रहा यह छठ घाट बाहरी रिंग रोड से इंद्रलोक तक फैला होगा. श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए घाट के दोनों ओर सीढ़ियों के साथ सीमेंट की सड़क भी बनाई जा रही है. इससे आसपास की कई विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले छठ व्रतियों और उनके परिवारों को पूजा के दौरान सुविधा मिलेगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी इस परियोजना की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि मुनक नहर पिछले 27 वर्षों से कूड़े-कचरे के ढेर में दबी रही. बीजेपी सरकार ने एक साल से भी कम समय में इसका कायाकल्प कर इसे छठी मैया के भक्तों को समर्पित करने का संकल्प पूरा किया है. नितिन नबीन 12 नवंबर को इसी घाट का उद्घाटन करेंगे.

इस बार पिछले साल से ज्यादा होंगे छठ घाट

दिल्ली में इस बार छठ पूजा के आयोजन का दायरा और बड़ा हो रहा है. पिछले साल राजधानी में 1326 घाट बनाए गए थे, जबकि इस वर्ष इनकी संख्या 1400 से अधिक होगी. छठ महापर्व 13 से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूजा शुरू होने से दो दिन पहले सभी प्रमुख तैयारियां पूरी कर ली जाएं. नवंबर में बढ़ती ठंड को देखते हुए बड़े और मध्यम आकार के घाटों पर कवर वाले टेंट लगाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को मौसम की परेशानी से बचाया जा सके.

महिलाओं के लिए होगी चेंजिंग रूम की व्यवस्था

घाटों पर महिलाओं की सुविधाओं को भी तैयारियों में शामिल किया गया है. इसके तहत चेंजिंग रूम और शौचालय बनाए जाएंगे. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. 15 और 16 नवंबर को श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की अतिरिक्त टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी. घाटों और आसपास के इलाकों में साफ-सफाई पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.

रास्तों पर रोशनी से लेकर धूल नियंत्रण तक के निर्देश

मुख्यमंत्री ने घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों की मरम्मत, पर्याप्त रोशनी और धूल से बचाव के इंतजाम करने को कहा है. उनका स्पष्ट निर्देश है कि श्रद्धालुओं को किसी भी रास्ते पर अंधेरे या दूसरी असुविधाओं का सामना न करना पड़े. जिला प्रशासन को लगातार निरीक्षण करने और मौके पर मिलने वाली कमियों को तत्काल दूर कराने की जिम्मेदारी दी गई है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी मां और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भाव है. उन्होंने इस आस्था का सम्मान करने को सौभाग्य बताया. उनके मुताबिक, इस बार राजधानी में छठ पूजा का आयोजन बड़े स्तर पर होने जा रहा है.

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