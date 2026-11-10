IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग

'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग

2018 के बॉल टेंपरिंग विवाद यानी सैंडपेपर स्कैंडल पर उस्मान ख्वाजा के चौंकाने वाले खुलासे पर माइकल क्लार्क की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने इस मामले की दोबारा जांच की मांग की है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 10 Nov 2026 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के बॉल टेंपरिंग विवाद पर खुलासे के बाद एक नया बवाल मच गया है. धीरे-धीरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों की प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आ रही है. आपको बता दें कि बॉल टेंपरिंग विवाद को ही सैंडपेपर स्कैंडल और सैंडपेपर विवाद कहा जाता है. क्लार्क ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई फैंस इस कहानी से आगे नहीं बढ़े हैं और जब तक जांच दोबारा नहीं खुलती, असलियत पर भरोसा नहीं कर सकते. 

बता दें कि उस्मान ख्वाजा ने अपनी नई किताब सब्र में 2018 केपटाउन टेस्ट के दौरान सैंडपेपरगेट की घटनाओं का विस्तार में जिक्र करते हुए दावा किया है कि घटना के बारे में पूरी टीम को जानकारी थी. क्लार्क ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, "हम आगे नहीं बढ़े हैं. ऑस्ट्रेलियाई फैन आगे नहीं बढ़े हैं. वे सच पर भरोसा नहीं कर सकते. उन्हें सच नहीं पता. जब तक यह (जांच) दोबारा नहीं खुलती और सच सामने नहीं आता."

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IPL 2027 से पहले इन 4 टीमों को है कप्तान की तलाश, 6 टीम के कप्तान कंफर्म!
IPL 2027 से पहले इन 4 टीमों को है कप्तान की तलाश, 6 टीम के कप्तान कंफर्म!
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
क्रिकेट
'मैं मुंबई इंडियंस से क्विंटन डिकॉक को रिलीज कर दूंगा', पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान
'मैं मुंबई इंडियंस से क्विंटन डिकॉक को रिलीज कर दूंगा', पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान
क्रिकेट
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज

उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास 2018 में मौका था. सच सामने नहीं आया. हमारे पास 2021 में मौका था जब कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने कुछ कमेंट्स किए थे. सच सामने नहीं आया. अब हमारे पास यह मौका है. मैं बस यह देखना चाहता हूं कि जो भी सच है, वो सब सामने आए, लोगों को आखिरकार सच बोलने का मौका मिले, और वे आगे बढ़ें."

गौरतलब है कि 2021 में एक इंटरव्यू में कैमरन बैनक्रॉफ्ट, जो अपनी पैंट में सैंडपेपर छिपाते हुए दिखे थे, उनसे पूछा गया कि क्या फ्रंट-लाइन बॉलर पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन को इस साजिश के बारे में पता था. इस पर उनका जवाब था कि यह खुद ही समझ में आता है. इसके जवाब में कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और लियोन ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें इस गैर-कानूनी इस्तेमाल के बारे में नहीं पता था.

यह भी पढ़ें- 

'मैं मुंबई इंडियंस से क्विंटन डिकॉक को रिलीज कर दूंगा', पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Usman Khawaja Michael Clarke Ball-tampering Sandpaper Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2027 से पहले इन 4 टीमों को है कप्तान की तलाश, 6 टीम के कप्तान कंफर्म!
IPL 2027 से पहले इन 4 टीमों को है कप्तान की तलाश, 6 टीम के कप्तान कंफर्म!
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
क्रिकेट
'मैं मुंबई इंडियंस से क्विंटन डिकॉक को रिलीज कर दूंगा', पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान
'मैं मुंबई इंडियंस से क्विंटन डिकॉक को रिलीज कर दूंगा', पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान
क्रिकेट
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
बिहार
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
इंडिया
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बताया 2 बार कैंसर से जूझने का एक्सपेरियंस और दर्द
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बयां किया 2 बार कैंसर से जूझने का भयावह दर्द
क्रिकेट
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज
'मैंने पापा से वादा किया था', सहवाग के बेटे ने 160 रनों की पारी खेलने के बाद खोला राज
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
चीन, LAC, नेपाल PM के भारत दौरे, US कोर्ट का समन..विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
चीन, LAC, नेपाल PM के भारत दौरे, US कोर्ट का समन..विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
इंडिया
Explained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
टेक्नोलॉजी
Jio vs Vi 84 Days Plans : 84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?
84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget