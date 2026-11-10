सौरव दास ने खरीदी सोनिया गांधी की किताब, 'इस देश और इसके डेवलपमेंट में...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने सोनिया गांधी की किताब पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ने के लिए सच में उत्सुक हूं. सोनिया गांधी जी ने इतने सालों में बहुत कुछ सहा है और मुझे लगता है कि वह कई लोगों के लिए 'पिलर ऑफ स्ट्रेंथ' रही हैं. उनका सफर काफी असाधारण रहा है.

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, ''मैं अभी कुछ मीटिंग खत्म कर ही रहा था कि मैंने देखा कि सोनिया गांधी जी की किताब, ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ आज रिलीज़ हुई है. मुझे लगता है कि देश भर में बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, इस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं. इसलिए, मैंने भी किताब खरीदी है. आप चाहे किसी भी आइडियोलॉजी से हों या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हों, आपको याद रहेगा कि सोनिया गांधी जी ने इस देश और इसके डेवलपमेंट में एक अहम रोल निभाया है.''

सोनिया गांधी सफलता और ताकत की मिसाल रहीं- सौरव दास

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता ने आगे कहा, ''सोनिया गांधी के लीडरशिप में, देश की सबसे बड़ी प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी चलती रही है. इसीलिए बहुत से लोग इस किताब को पढ़ने के लिए सोच रहे थे, और मैं भी इसे पढ़ूंगा. उनका सफर काफी असाधारण रहा है. वह सफलता और ताकत की मिसाल रही हैं. मैं उनके लिए शुभकामनाएं और अच्छी सेहत की कामना करता हूँ.''

#WATCH दिल्ली: सोनिया गांधी की किताब पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सौरव दास ने कहा, "... मुझे लगता है कि देश भर में बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इस किताब को पढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने भी यह किताब खरीद ली है और मैं इसे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हूं। सोनिया गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ सहा है और मुझे लगता है कि वह कई लोगों के लिए ताकत का एक बड़ा सहारा रही हैं। आप चाहे किसी भी विचारधारा या राजनीतिक दल से जुड़े हों, आपको यह याद रखना होगा कि इस देश और इसके विकास में सोनिया गांधी ने एक अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में ही देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने अपना काम जारी रखा है। यही वजह है कि बहुत से लोग इस किताब का इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी इसे ज़रूर पढ़ूंगा। उनका सफर वाकई असाधारण रहा है। वह सफलता और मज़बूती की एक मिसाल रही हैं..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2026

हमें देश के विकास के बारे में बात करनी चाहिए- सौरव दास

जब उनसे पूछा गया कि वो कह रही हैं कि सरकार के गिरते ही अन्ना हजारे पर्दे के पीछे चले गए. इस पर सौरव दास ने कहा, ''वो वक्त गुजर गया. आज के समय में इतने सारे मुद्दे हैं, हमारा एक यूथ मूवमेंट चल रहा है. उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए. हम आगे की तरफ देखना चाहिए, देश में क्या विकास होने चाहिए, उस बारे में बात होने चाहिए. दिल्ली में आज एक्यूआई 3 हजार से ऊपर जा रहा है, इसके बारे में बात करना चाहिए, न कि 15-20 साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में बात हो.''

सौरव दास ने आगे कहा कि जहां तक बात सोनिया गांधी की है तो उन्होंने इस किताब में क्या लिखा है, वो तो मुझे पढ़ना पड़ेगा. मुझे मालूम है कि बहुत सारे उनके एनालिसिस होंगे, ओपिनियन होंगे. तो सब पढ़कर ही पता चलेगा. इसे पढ़ने के बाद ही मैं अपना ओपिनियन दे पाऊंगा.

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