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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसौरव दास ने खरीदी सोनिया गांधी की किताब, 'इस देश और इसके डेवलपमेंट में...'

सौरव दास ने खरीदी सोनिया गांधी की किताब, 'इस देश और इसके डेवलपमेंट में...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि मैं सोनिया गांधी की किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक हूं. वो सफलता और ताकत की मिसाल रहीं हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Nov 2026 07:56 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने सोनिया गांधी की किताब पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ने के लिए सच में उत्सुक हूं. सोनिया गांधी जी ने इतने सालों में बहुत कुछ सहा है और मुझे लगता है कि वह कई लोगों के लिए 'पिलर ऑफ स्ट्रेंथ' रही हैं. उनका सफर काफी असाधारण रहा है.

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, ''मैं अभी कुछ मीटिंग खत्म कर ही रहा था कि मैंने देखा कि सोनिया गांधी जी की किताब, ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ आज रिलीज़ हुई है. मुझे लगता है कि देश भर में बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, इस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं. इसलिए, मैंने भी किताब खरीदी है. आप चाहे किसी भी आइडियोलॉजी से हों या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हों, आपको याद रहेगा कि सोनिया गांधी जी ने इस देश और इसके डेवलपमेंट में एक अहम रोल निभाया है.''

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सोनिया गांधी सफलता और ताकत की मिसाल रहीं- सौरव दास

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता ने आगे कहा, ''सोनिया गांधी के लीडरशिप में, देश की सबसे बड़ी प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी चलती रही है. इसीलिए बहुत से लोग इस किताब को पढ़ने के लिए सोच रहे थे, और मैं भी इसे पढ़ूंगा. उनका सफर काफी असाधारण रहा है. वह सफलता और ताकत की मिसाल रही हैं. मैं उनके लिए शुभकामनाएं और अच्छी सेहत की कामना करता हूँ.''

हमें देश के विकास के बारे में बात करनी चाहिए- सौरव दास

जब उनसे पूछा गया कि वो कह रही हैं कि सरकार के गिरते ही अन्ना हजारे पर्दे के पीछे चले गए. इस पर सौरव दास ने कहा, ''वो वक्त गुजर गया. आज के समय में इतने सारे मुद्दे हैं, हमारा एक यूथ मूवमेंट चल रहा है. उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए. हम आगे की तरफ देखना चाहिए, देश में क्या विकास होने चाहिए, उस बारे में बात होने चाहिए. दिल्ली में आज एक्यूआई 3 हजार से ऊपर जा रहा है, इसके बारे में बात करना चाहिए, न कि 15-20 साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में बात हो.'' 

सौरव दास ने आगे कहा कि जहां तक बात सोनिया गांधी की है तो उन्होंने इस किताब में क्या लिखा है, वो तो मुझे पढ़ना पड़ेगा. मुझे मालूम है कि बहुत सारे उनके एनालिसिस होंगे, ओपिनियन होंगे. तो सब पढ़कर ही पता चलेगा. इसे पढ़ने के बाद ही मैं अपना ओपिनियन दे पाऊंगा.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
CJP Sonia Gandhi Saurav Das
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