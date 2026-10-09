दिल्ली में आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे 57 मेट्रो स्टेशन, CJP ने कहा- हम नहीं रुकेंगे

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले आज रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन बंद रहेंगे. डीएमआरसी ने इसकी जानकारी दी है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं. सीजेपी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि मेट्रो बंद कर दो, ट्रेनें बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो लेकिन हम रुकेंगे नहीं. वे चाहे कुछ भी करें, हम कल जंतर-मंतर पहुंचेंगे.

DMRC ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "सुरक्षा कारणों से, 57 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट 9 अक्टूबर, 2026 को रात 9:00 बजे से बंद रहेंगे और अगले आदेश तक 10 अक्टूबर, 2026 को भी बंद रहेंगे. हालांकि, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी."

DMRC tweets, "Due to security reasons, the entry and exit at the following metro stations will remain closed from 09:00 PM on 9th October, 2026 and continuing on 10th October, 2026 till further notice. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station" — IANS (@ians_india) October 9, 2026

रेड लाइन पर 9 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद

इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन

शाहदरा

रिठाला

रोहिणी

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर हॉस्पिटल

कन्हैया नगर

नेताजी सुभाष प्लेस

सीलमपुर

वेलकम

येलो लाइन पर 20 स्टेशन बंद रहेंगे

गुरु तेग बहादुर नगर

आजादपुर

आदर्श नगर

जहांगीरपुरी

हैदरपुर बादली मोड़

विश्वविद्यालय

विधान सभा

सिविल लाइंस

कश्मीरी गेट

पटेल चौक

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट

लोक कल्याण मार्ग

चावड़ी बाजार

राजीव चौक

नई दिल्ली

सेवा तीर्थ

दिल्ली हाट आईएनए

हौज खास

जोर बाग

अर्जनगढ़

ब्लू लाइन पर 8 स्टेशन बंद करने का ऐलान

आर के आश्रम मार्ग

झंडेवालान

सुप्रीम कोर्ट

इंद्रप्रस्थ

मंडी हाउस

बाराखंभा रोड

करोल बाग

राजेंद्र प्लेस

वॉयलेट लाइन पर 7 स्टेशन रहेंगे बंद

जामा मस्जिद

जनपथ

आईटीओ

दिल्ली गेट

खान मार्केट

जंगपुरा

लाजपत नगर

पिंक लाइन पर 8 स्टेशन बंद करने का ऐलान

आश्रम

सराय काले खां निजामुद्दीन

मजलिस पार्क

शालीमार बाग

मौजपुर-बाबरपुर

जाफराबाद

यमुना विहार

खजूरी खास

मैजेंटा लाइन पर 4 स्टेशन रहेंगे बंद

कालिंदी कुंज

जसोला विहार शाहीन बाग

जामिया मिलिया इस्लामिया

ओखला विहार

ऑरेंज लाइन पर एक स्टेशन बंद रहेगा

शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन

'क्या यह इमरजेंसी की शुरुआत?' जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में हलचल पर बोली CJP