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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: जहरीली हवा के बीच एयर प्यूरीफायर की बढ़ी बिक्री, CTI ने की GST घटाने की मांग

दिल्ली: जहरीली हवा के बीच एयर प्यूरीफायर की बढ़ी बिक्री, CTI ने की GST घटाने की मांग

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर की मांग पांच गुना बढ़ गई है. CTI ने GST 18% से घटाकर 5% करने के साथ दिल्ली के लिए 5 हजार करोड़ रुपये के प्रदूषण राहत पैकेज की मांग की है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 15 Nov 2026 10:13 AM (IST)
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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. जहरीली हवा से बचने के लिए अब बड़ी संख्या में लोग घरों और दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं. इसका असर बाजार में भी दिखाई देने लगा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के मुताबिक, दिल्ली में एयर प्यूरीफायर की मांग 5 गुना तक बढ़ गई है. पहले जहां एक दुकान पर रोजाना औसतन 4 एयर प्यूरीफायर बिकते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 20 हो गई है. कुछ कंपनियों के पास तो इनका स्टॉक भी खत्म हो गया है.

इस बढ़ती मांग के बीच CTI ने केंद्र सरकार से एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि प्रदूषण के मौजूदा हालात में एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है. ऐसे में इसकी कीमत कम होना जरूरी है, ताकि आम लोग भी इसे खरीद सकें.

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वित्त मंत्री को पत्र लिखकर की GST घटाने की मांग

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. इसमें एयर प्यूरीफायर और HEPA फिल्टर पर लगने वाले GST को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की गई है.

संगठन का कहना है कि फिलहाल एयर प्यूरीफायर के साथ उसके फिल्टर और दूसरे पार्ट्स पर भी 18 फीसदी GST लगता है. इसे घटाकर 5 फीसदी किया जाना चाहिए.

CTI ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोगों को रोजाना जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है. ऐसे में एयर प्यूरीफायर की कीमत ज्यादा होने से आम परिवारों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो रहा है.

दिल्ली के लिए 5 हजार करोड़ के राहत पैकेज की मांग

CTI ने अपने पत्र में सरकार के सामने 6 प्रमुख मांगें रखी हैं. इनमें एयर प्यूरीफायर और उसके पार्ट्स पर GST 5 फीसदी करने के अलावा इसके कच्चे माल पर लगने वाला GST 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करना शामिल है.

संगठन ने दिल्ली के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रदूषण राहत पैकेज देने की मांग की है. इसके अलावा सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और 100 बड़े बाजारों में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है.

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प्रदूषण से प्रभावित कारोबारियों को भी राहत देने की मांग

CTI ने GRAP और बाजार बंदी से प्रभावित व्यापारियों के लिए भी राहत मांगी है. संगठन चाहता है कि ऐसे कारोबारियों को 6 महीने तक EMI में राहत मिले. साथ ही उनके वर्किंग कैपिटल लोन पर ब्याज में 2 फीसदी की छूट दी जाए. CTI का कहना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए आम लोगों के साथ कारोबारियों को भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. वह ABP News में रिपोर्टर हैं. इससे पहले वह जनता टीवी, पहल मैगजीन और गुलिस्तान न्यूज़ में काम कर चुके हैं. उनकी रिपोर्टिंग के प्रमुख क्षेत्र राजनीति, अपराध, चुनाव, मनोरंजन और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं. उन्होंने दो लोकसभा चुनावों के साथ दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों को कवर किया है. दिल्ली बम धमाके पर उनकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स रही हैं. इसके अलावा, अमेरिका-ईरान युद्ध के भारत पर आर्थिक असर, कपड़ा, वाहन और एल्युमीनियम की सप्लाई तथा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है. जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना, जमीनी स्तर पर खबरों की पड़ताल करना और आम लोगों की समस्याओं को सामने लाना उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा है.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (IP यूनिवर्सिटी), दिल्ली से BJMC (Bachelor of Journalism and Mass Communication) और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से MJMC (Master of Journalism and Mass Communication) किया है.

पत्रकारिता के अलावा उज्ज्वल को नई जगहों की यात्रा करना, अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद चखना और नए फूड डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना पसंद है. खाली समय में पुराने बॉलीवुड गाने सुनना और परिवार के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है. संपर्क करें- X हैंडल @ReporterUjjwalK, मेल आईडी- ujjwalk@abpnetwork.com
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Published at : 15 Nov 2026 10:13 AM (IST)
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