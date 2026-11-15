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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत ने अंडर-19 एशिया कप में लहराया परचम, वैभव सूर्यवंशी की आई प्रतिक्रिया

भारत ने अंडर-19 एशिया कप में लहराया परचम, वैभव सूर्यवंशी की आई प्रतिक्रिया

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर वैभव सूर्यवंशी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Nov 2026 01:04 PM (IST)
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शनिवार, 14 नवंबर को भारत ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया. फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हरा दिया. मैच में अधिकांश समय पाकिस्तान जीतता नजर आ रहा था, लेकिन अंत में मोहित उल्वा ने पाक टीम के जबड़े से जीत छीन ली. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के चैंपियन बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

भारत की जीत पर वैभव का रिएक्शन

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. उन्होंने वह तस्वीर साझा की जब आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को 3 रन बनाने थे. इसके साथ वैभव ने कैप्शन में भारतीय खेमे को बधाई दी और चौंकते हुए कहा कि यह वाकई सांसे रोक देने वाला मैच रहा.

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वैभव ने आर्यवीर सहवाग की तस्वीर के साथ उनके आंकड़े भी साझा किए. दरअसल आर्यवीर इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने पांच पारियों में 361 रन बनाए. उन्होंने एशिया कप टूर्नामेंट में एक शतक और तीन अर्धशतक भी लगाए. आर्यवीर को इस दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में भी आर्यवीर सहवाग ने 58 रनों का योगदान दिया. उन्होंने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 95 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी. 252 के स्कोर पर टीम इंडिया के 8 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अंत में मोहित उल्वा ने 49 रनों की तूफानी पारी खेल भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. 

अंडर-19 एशिया कप में वैभव के आंकड़े

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल अंडर-19 एशिया कप में खूब धमाल मचाया था. उन्होंने 5 पारियों में एक शतक सहित 261 रन बनाए थे. उससे पिछले साल भी वैभव एशिया कप में खेले थे. अंडर-19 एशिया कप 2024 में भी वैभव ने दमदार खेल दिखाते हुए 5 पारियों में 176 रन बनाए थे. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 15 Nov 2026 01:04 PM (IST)
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