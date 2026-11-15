भारत ने अंडर-19 एशिया कप में लहराया परचम, वैभव सूर्यवंशी की आई प्रतिक्रिया

शनिवार, 14 नवंबर को भारत ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया. फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हरा दिया. मैच में अधिकांश समय पाकिस्तान जीतता नजर आ रहा था, लेकिन अंत में मोहित उल्वा ने पाक टीम के जबड़े से जीत छीन ली. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के चैंपियन बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

भारत की जीत पर वैभव का रिएक्शन

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. उन्होंने वह तस्वीर साझा की जब आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को 3 रन बनाने थे. इसके साथ वैभव ने कैप्शन में भारतीय खेमे को बधाई दी और चौंकते हुए कहा कि यह वाकई सांसे रोक देने वाला मैच रहा.

वैभव ने आर्यवीर सहवाग की तस्वीर के साथ उनके आंकड़े भी साझा किए. दरअसल आर्यवीर इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने पांच पारियों में 361 रन बनाए. उन्होंने एशिया कप टूर्नामेंट में एक शतक और तीन अर्धशतक भी लगाए. आर्यवीर को इस दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में भी आर्यवीर सहवाग ने 58 रनों का योगदान दिया. उन्होंने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 95 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी. 252 के स्कोर पर टीम इंडिया के 8 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अंत में मोहित उल्वा ने 49 रनों की तूफानी पारी खेल भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

अंडर-19 एशिया कप में वैभव के आंकड़े

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल अंडर-19 एशिया कप में खूब धमाल मचाया था. उन्होंने 5 पारियों में एक शतक सहित 261 रन बनाए थे. उससे पिछले साल भी वैभव एशिया कप में खेले थे. अंडर-19 एशिया कप 2024 में भी वैभव ने दमदार खेल दिखाते हुए 5 पारियों में 176 रन बनाए थे.

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