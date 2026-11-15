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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली डबल मर्डर: सचिन को सोनू ने मारी गोली, भाई ने लिया हत्या का बदला, आरोपी की भी मौत

दिल्ली डबल मर्डर: सचिन को सोनू ने मारी गोली, भाई ने लिया हत्या का बदला, आरोपी की भी मौत

दिल्ली के पूठ खुर्द गांव में शनिवार रात डबल मर्डर हुआ. सोनू ने सचिन को गोली मारी. सचिन के भाई ने सोनू का पीछा किया और विवाद में सोनू की भी मौत हो गई. पुलिस ने सचिन के भाई को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 15 Nov 2026 11:58 AM (IST)
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दिल्ली के बाहरी इलाके में शनिवार (14 नवंबर) की देर रात डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. बवाना थाना इलाके के पूठ खुर्द गांव में दो युवकों की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतकों की पहचान 27 वर्षीय सचिन और सोनू उर्फ प्रदीप के रूप में हुई है. इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने सचिन के भाई को गिरफ्तार किया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, सोनू उर्फ प्रदीप ने सचिन को व्हाट्सएप कॉल करके घर से बाहर बुलाया था. जैसे ही सचिन घर से बाहर निकला, सोनू ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से सचिन गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. गोली की आवाज सुनकर उसका भाई घर से बाहर आया. इस दौरान हमलावर मौके से भागने लगा, लेकिन सचिन के भाई ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया. इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें सोनू की भी मौत हो गई. 

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सचिन की लाश से 100 मीटर दूर मिला सोनू का शव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. सचिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर एक गली में सोनू उर्फ प्रदीप का शव भी बरामद हुआ.

हत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस

पुलिस को घटनास्थल से खून के निशान और खाली कारतूस मिले हैं. शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड के मामले में सचिन के भाई को गिरफ्तार किया है. फिलहाल, पुलिस दोनों हत्याओं के पीछे की वजह और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. वह ABP News में रिपोर्टर हैं. इससे पहले वह जनता टीवी, पहल मैगजीन और गुलिस्तान न्यूज़ में काम कर चुके हैं. उनकी रिपोर्टिंग के प्रमुख क्षेत्र राजनीति, अपराध, चुनाव, मनोरंजन और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं. उन्होंने दो लोकसभा चुनावों के साथ दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों को कवर किया है. दिल्ली बम धमाके पर उनकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स रही हैं. इसके अलावा, अमेरिका-ईरान युद्ध के भारत पर आर्थिक असर, कपड़ा, वाहन और एल्युमीनियम की सप्लाई तथा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है. जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना, जमीनी स्तर पर खबरों की पड़ताल करना और आम लोगों की समस्याओं को सामने लाना उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा है.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (IP यूनिवर्सिटी), दिल्ली से BJMC (Bachelor of Journalism and Mass Communication) और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से MJMC (Master of Journalism and Mass Communication) किया है.

पत्रकारिता के अलावा उज्ज्वल को नई जगहों की यात्रा करना, अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद चखना और नए फूड डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना पसंद है. खाली समय में पुराने बॉलीवुड गाने सुनना और परिवार के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है. संपर्क करें- X हैंडल @ReporterUjjwalK, मेल आईडी- ujjwalk@abpnetwork.com
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Published at : 15 Nov 2026 11:58 AM (IST)
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