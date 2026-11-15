दिल्ली डबल मर्डर: सचिन को सोनू ने मारी गोली, भाई ने लिया हत्या का बदला, आरोपी की भी मौत

दिल्ली के बाहरी इलाके में शनिवार (14 नवंबर) की देर रात डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. बवाना थाना इलाके के पूठ खुर्द गांव में दो युवकों की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतकों की पहचान 27 वर्षीय सचिन और सोनू उर्फ प्रदीप के रूप में हुई है. इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने सचिन के भाई को गिरफ्तार किया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, सोनू उर्फ प्रदीप ने सचिन को व्हाट्सएप कॉल करके घर से बाहर बुलाया था. जैसे ही सचिन घर से बाहर निकला, सोनू ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से सचिन गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. गोली की आवाज सुनकर उसका भाई घर से बाहर आया. इस दौरान हमलावर मौके से भागने लगा, लेकिन सचिन के भाई ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया. इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें सोनू की भी मौत हो गई.

Delhi: A double murder occurred in Pooth Khurd village under Delhi's Bawana police station limits around midnight on November 15, 2026. Following a quarrel, Sonu alias Pradeep shot 27-year-old Sachin dead, and Sachin's brother, Naresh, fatally retaliated against Sonu. Police have apprehended Naresh, while further investigation is underway. (Visuals from the spot) — IANS (@ians_india) November 15, 2026

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सचिन की लाश से 100 मीटर दूर मिला सोनू का शव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. सचिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर एक गली में सोनू उर्फ प्रदीप का शव भी बरामद हुआ.

हत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस

पुलिस को घटनास्थल से खून के निशान और खाली कारतूस मिले हैं. शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड के मामले में सचिन के भाई को गिरफ्तार किया है. फिलहाल, पुलिस दोनों हत्याओं के पीछे की वजह और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

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