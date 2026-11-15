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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: यमुना प्रदूषण पर सौरभ भारद्वाज ने सरकार को घेरा, प्रवेश वर्मा को दी चुनौती

दिल्ली: यमुना प्रदूषण पर सौरभ भारद्वाज ने सरकार को घेरा, प्रवेश वर्मा को दी चुनौती

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने साहिब सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली सरकार और प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा. उन्होंने यमुना प्रदूषण और सरकार के सफाई के दावों पर भी सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 15 Nov 2026 12:56 PM (IST)
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दिल्ली में यमुना के प्रदूषित पानी और PWD की सड़कों में कथित भ्रष्टाचार का मामला अब राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने युवक साहिब सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली सरकार और मंत्री प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस युवक ने सड़कों की खराब हालत और यमुना के प्रदूषण को उजागर किया, उसी के खिलाफ FIR दर्ज कराकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सौरभ भारद्वाज का दावा है कि सोशल मीडिया पर मामला उठाए जाने के बाद पुलिस ने युवक को कुछ ही देर में छोड़ दिया.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि युवक साहिब सिंह ने प्रवेश वर्मा के विभाग PWD की सड़कों में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था. उसने वीडियो के जरिए दिखाया था कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि उसे हाथ से उखाड़ा जा सकता है. भारद्वाज के मुताबिक, प्रवेश वर्मा ने युवक को थप्पड़ मारा, उसका मोबाइल छीन लिया और वहां से चले गए. इसके बाद उसी युवक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई.

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यमुना के पानी में मरती मछलियों का वीडियो दिखाने पर FIR

सौरभ भारद्वाज ने यमुना प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक दलित युवक ने दिल्ली सरकार की पोल खोलते हुए दिखाया कि यमुना का पानी कितना प्रदूषित है.

उन्होंने कहा कि वीडियो में मछलियां पानी में तड़पती दिखाई दे रही हैं. वे पानी की सतह पर आकर मुंह खोल रही हैं. भारद्वाज का कहना है कि ऐसे युवक को धन्यवाद देने या सम्मानित करने के बजाय उसके खिलाफ FIR दर्ज कराकर गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रवेश वर्मा को दी चुनौती

सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा को खुली चुनौती देते हुए कहा, "मैं प्रवेश वर्मा से कह रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाइए. दिल्ली की यमुना प्रदूषित है. अगर पूर्वांचल के भाई-बहनों के छोटे-छोटे बच्चे इस प्रदूषित पानी को पिएंगे, तो वे बीमार पड़ सकते हैं. उनकी हालत इतनी बिगड़ सकती है कि उन्हें अस्पताल तक पहुंचना पड़ सकता है. आप मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराइए. मैं यह बात कह रहा हूं."

भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर यमुना की सफाई को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार के लोग एक नंबर के झूठे हैं. पिछले साल इन्होंने झूठ बोला कि हमने यमुना साफ कर दी है, यमुना साफ कर दी है. लेकिन DPCC की रिपोर्ट को रोककर रखा गया. दो महीने बाद जब DPCC की रिपोर्ट आई, तो उसमें साबित हुआ कि यमुना प्रदूषित थी."

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पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल के लोगों, उनके बुजुर्गों और बच्चों के विश्वास के साथ धोखा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यमुना के पानी को साफ बताकर लोगों को गुमराह किया. उन्होंने कहा, "झूठ बोलकर कहा गया कि यमुना का पानी इतना साफ है कि हम आचमन कर रहे हैं, आप भी यह पानी पी लीजिए."

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
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