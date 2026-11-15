दिल्ली: यमुना प्रदूषण पर सौरभ भारद्वाज ने सरकार को घेरा, प्रवेश वर्मा को दी चुनौती

दिल्ली में यमुना के प्रदूषित पानी और PWD की सड़कों में कथित भ्रष्टाचार का मामला अब राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने युवक साहिब सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली सरकार और मंत्री प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस युवक ने सड़कों की खराब हालत और यमुना के प्रदूषण को उजागर किया, उसी के खिलाफ FIR दर्ज कराकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सौरभ भारद्वाज का दावा है कि सोशल मीडिया पर मामला उठाए जाने के बाद पुलिस ने युवक को कुछ ही देर में छोड़ दिया.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि युवक साहिब सिंह ने प्रवेश वर्मा के विभाग PWD की सड़कों में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था. उसने वीडियो के जरिए दिखाया था कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि उसे हाथ से उखाड़ा जा सकता है. भारद्वाज के मुताबिक, प्रवेश वर्मा ने युवक को थप्पड़ मारा, उसका मोबाइल छीन लिया और वहां से चले गए. इसके बाद उसी युवक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई.

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यमुना के पानी में मरती मछलियों का वीडियो दिखाने पर FIR

सौरभ भारद्वाज ने यमुना प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक दलित युवक ने दिल्ली सरकार की पोल खोलते हुए दिखाया कि यमुना का पानी कितना प्रदूषित है.

उन्होंने कहा कि वीडियो में मछलियां पानी में तड़पती दिखाई दे रही हैं. वे पानी की सतह पर आकर मुंह खोल रही हैं. भारद्वाज का कहना है कि ऐसे युवक को धन्यवाद देने या सम्मानित करने के बजाय उसके खिलाफ FIR दर्ज कराकर गिरफ्तार कर लिया गया.

Delhi: AAP Delhi President Saurabh Bhardwaj says, "...The young man, Sahib Singh, exposed corruption in the roads being constructed by the PWD department under Parvesh Verma. He showed how the road surface could be pulled apart by hand. Parvesh Verma slapped the young man, snatched his mobile phone and fled. An FIR was then registered against the same person who had exposed corruption in the Delhi government. And what happened yesterday? The Dalit youth who exposed the Delhi government's claims about the Yamuna showed that the water was so polluted that even fish had died. His video showed fish struggling on the surface of the water, opening their mouths as they gasped for air. Instead of thanking the young man or giving him an award, the government had an FIR registered against him and got him arrested. I am telling Parvesh Verma: If you have the courage, arrest me. The Yamuna in Delhi is polluted. If the young children of our Purvanchali brothers and sisters drink this polluted water, they could fall seriously ill and may even end up in hospital. File an FIR against me. I am saying this openly..." — IANS (@ians_india) November 15, 2026

प्रवेश वर्मा को दी चुनौती

सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा को खुली चुनौती देते हुए कहा, "मैं प्रवेश वर्मा से कह रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाइए. दिल्ली की यमुना प्रदूषित है. अगर पूर्वांचल के भाई-बहनों के छोटे-छोटे बच्चे इस प्रदूषित पानी को पिएंगे, तो वे बीमार पड़ सकते हैं. उनकी हालत इतनी बिगड़ सकती है कि उन्हें अस्पताल तक पहुंचना पड़ सकता है. आप मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराइए. मैं यह बात कह रहा हूं."

भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर यमुना की सफाई को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार के लोग एक नंबर के झूठे हैं. पिछले साल इन्होंने झूठ बोला कि हमने यमुना साफ कर दी है, यमुना साफ कर दी है. लेकिन DPCC की रिपोर्ट को रोककर रखा गया. दो महीने बाद जब DPCC की रिपोर्ट आई, तो उसमें साबित हुआ कि यमुना प्रदूषित थी."

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पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल के लोगों, उनके बुजुर्गों और बच्चों के विश्वास के साथ धोखा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यमुना के पानी को साफ बताकर लोगों को गुमराह किया. उन्होंने कहा, "झूठ बोलकर कहा गया कि यमुना का पानी इतना साफ है कि हम आचमन कर रहे हैं, आप भी यह पानी पी लीजिए."