दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव ड्यूटी पर तैनात हजारों कर्मचारियों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई है. दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार, 28 नवंबर को साफ कर दिया है कि MCD के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव और मतगणना के दिन कोई पोलिंग पार्टी लेट नहीं होगी. क्योंकि इन दोनों दिनों पर मेट्रो सुबह 4 बजे से ही पटरी पर दौड़ने लगेगी.

DMRC के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) अनुज दयाल ने प्रेस रिलीज में बताया कि 30 नवंबर (रविवार) मतदान का दिन है. इस दिन सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से पहली मेट्रो ठीक सुबह 4:00 बजे रवाना होगी.

30 नवंबर और 3 दिसंबर का दिल्ली मेट्रो शेड्यूल

सुबह 4.00 से 6.00 बजे तक हर 30 मिनट पर मेट्रो ट्रेन यात्री ले सकते हैं. सुबह 6.00 बजे के बाद पूरे दिन रेगुलर शेड्यूल रहेगा. बोनस : उस दिन आखिरी मेट्रो रात 11:30 बजे तक चलेगी (सामान्य दिनों से आधा घंटा ज्यादा)

इसके अलावा, 3 दिसंबर (बुधवार) को मतगणना का दिन है. इस दिन फिर वही व्यवस्था रहेगी. ट्रेनें सुबह 4 बजे से शुरू होंगी. 4.00 से 6.00 बजे के बीच हर 30 मिनट में फ्रीक्वेंसी रहेगी. 6.00 बजे बाद वीकडे का नॉर्मल टाइम-टेबल रहेगा.

पोलिंग स्टाफ को होती थी दिक्कत

दरअसल, पिछले कई चुनावों में रोहिणी, शालीमार बाग, त्रिलोकपुरी, विकासपुरी जैसे बाहरी इलाकों की पोलिंग पार्टियां सबसे ज्यादा परेशान होती थीं. सुबह 5:30 से 6.00 बजे तक मेट्रो न मिलने की वजह से कई बार तो बूथ सेटअप में भी देरी हो जाती थी. इस बार DMRC ने चुनाव आयोग से मिले फीडबैक पर तुरंत एक्शन लिया और इतनी जल्दी सेवाएं शुरू करने का फैसला किया.

तो अब चाहे आप पोलिंग स्टाफ हों, चुनाव ड्यूटी पर मीडिया वाले हों या सुबह-सुबह वोट डालने का प्लान बना रहे हों, दिल्ली मेट्रो आपके लिए सुबह के 4 बजे से ही हाजिर है.

